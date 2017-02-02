Заборона реалізації алкоголю вночі стимулює торгівлю сурогатами – Д.Фетисов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Рішення Київської міськради про обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних об’єктах торгівлі має бути скасоване. Окрім того, що це рішення столичної вдали суперечить законам, воно ще й провокує збільшення сурогатного алкоголю на ринку . Про це у коментарі УНН повідомив юрист Денис Фетисов, який є одним із авторів позову на Київраду до суду.
"Згідно з рішенням Київради від 22 вересня алкоголь заборонено продавати з 23.00 до 10.00 всім суб’єктам господарювання, які мають відповідну ліцензію, окрім ресторанів. Своїм рішенням Київрада крокує не у зовсім вірному напрямку – адже замість того, щоб привити саму культуру пиття киянам, заборона провокує появу сурогатного алкоголю. Тому що, коли пересічна людина стикається із забороною – вона шукатиме інших шляхів, аби все ж таки придбати алкоголь", - сказав він.
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Д.Фетисов додав, що за півроку кількість отруєнь сурогатом у місті не зменшилася, а навпаки – зросла, що є свідченням того, що заборона продажу алкоголю вночі стимулює продаж фальсифікату.
"Найголовніше – кількість отруєнь сурогатом не зменшилась, а, навпаки, зросла. Для прикладу: аналогічна заборона на сьогодні діє в Росії. Наслідки – люди труяться гльодом. Тобто, заборона навпаки провокує людей. Адже той, хто хоче купити алкоголь – знайде можливості це зробити", - наголосив він.
Нагадаємо, 20 грудня АМКУ зобов’язало Київську міську раду у місячний термін скасувати рішення про заборону торгувати алкогольними напоями вночі.
У Комітету наголосили, що Київрада у такий спосіб порушує Закон України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування.
Однак, Київрада вимоги АМКУ досі ігнорує.
Також нагадаємо, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80% та продовжує зростати.