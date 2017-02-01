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Київрада вже понад тиждень ігнорує рішення АМКУ скасувати заборону на продаж алкоголю вночі

Київрада вже понад тиждень ігнорує рішення АМКУ скасувати заборону на продаж алкоголю вночі

Київ • УНН

 • 12463 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Київське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України 20 грудня 2016 року зобов’язало Київську міську раду скасувати рішення від 22 вересня 2016 року № 19/1023 “Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі м. Києва”, передає УНН.

Так, в АМКУ зазначили, що заборона Київради продавати алкогольні напої у стаціонарних об’єктах торгівлі з 23:00 до 10:00 години є порушенням законів. Зокрема, це суперечить ЗУ “Про захист економічної конкуренції”.

В АМКУ також констатували, що Київрада своїм рішенням вчинила антиконкуренті дії та обмежила самостійність підприємств щодо реалізації товарів.

Згідно з рішенням, адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов’язала Київську міську раду у місячний строк припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом скасування рішення від 22.09.2016 № 19/1023.

Однак, станом на 1 лютого поточного року, відповідне рішення Київради — не скасоване.

Нагадаємо, рішення Київради щодо обмеження продажу алкоголю оскаржено до суду.

За словами юриста В. Белоцкого, забороною продажу алкоголю вночі Київрада порушує права бізнесу.

Також нагадаємо, у вересні минулого року, Верховний суд України виніс постанову, де визначив, що місцеві органи влади не в праві забороняти продаж алкоголю.

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