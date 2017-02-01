Киевсовет уже больше недели игнорирует решение АМКУ отменить запрет на продажу алкоголя ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины 20 декабря 2016 года обязало Киевский городской совет отменить решение от 22 сентября 2016 года № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли г. Киева", передает УНН.
Так, в АМКУ отметили, что запрет Киевсовета продавать алкогольные напитки в стационарных объектах торговли с 23:00 до 10:00 часов является нарушением законов. В частности, это противоречит ЗУ "О защите экономической конкуренции".
В АМКУ также констатировали, что Киевсовет своим решением совершил антиконкурентные действия и ограничил самостоятельность предприятий по реализации товаров.
Согласно решению, административная коллегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины обязала Киевский городской совет в месячный срок прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, путем отмены решения от 22.09.2016 года № 19/1023.
Однако, по состоянию на 1 февраля текущего года, соответствующее решение Киевсовета - не отменено.
Напомним, решение Киевсовета об ограничении продажи алкоголя обжаловано в суд.
По словам юриста В. Белоцкого, запретом продажи алкоголя ночью Киевсовет нарушает права бизнеса .
Также напомним, в сентябре прошлого года, Верховный суд Украины вынес постановление, в котором определил, что местные органы власти не вправе запрещать продажу алкоголя.