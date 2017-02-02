Запрет реализации алкоголя ночью стимулирует торговлю суррогатами - Д.Фетисов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Решение Киевского горсовета об ограничении продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли должно быть отменено. Кроме того, что это решение столичной власти противоречит законам, оно еще и провоцирует увеличение суррогатного алкоголя на рынке. Об этом в комментарии УНН сообщил юрист Денис Фетисов, который является одним из авторов иска к Киевсовету в суд.
"Согласно решению Киевсовета от 22 сентября алкоголь запрещено продавать с 23.00 до 10.00 всем субъектам хозяйствования, которые имеют соответствующую лицензию, кроме ресторанов. Своим решением Киевсовет идет не в совсем верном направлении - ведь вместо того, чтобы привить саму культуру питья киевлянам, запрет провоцирует появление суррогатного алкоголя. Потому что, когда обычный человек сталкивается с запретом - он будет искать другие пути, чтобы все же приобрести алкоголь", - сказал он.
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Д.Фетисов добавил, что за полгода количество отравлений суррогатом в городе не уменьшилось, а наоборот - выросло, что свидетельствует о том, что запрет продажи алкоголя ночью стимулирует продажу фальсификата.
"Самое главное - количество отравлений суррогатом не уменьшилось, а, наоборот, возросло. Для примера: аналогичный запрет на сегодня действует в России. Последствия - люди травятся боярышником. То есть, запрет наоборот провоцирует людей. Ведь тот, кто хочет купить алкоголь - найдет возможности это сделать", - подчеркнул он.
Напомним, 20 декабря АМКУ обязал Киевский городской совет в месячный срок отменить решение о запрете торговать алкогольными напитками ночью.
В Комитета отметили, что Киевсовет таким образом нарушает Закон Украины "О защите экономической конкуренции", в виде совершения антиконкурентных действий органом местного самоуправления.
Однако, Киевсовет требования АМКУ до сих пор игнорирует.
Также напомним, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80% и продолжает расти.