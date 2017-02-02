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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сурогатний алкоголь "розливали" під Києвом - поліція

Київ • УНН

 • 9128 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Працівники Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Нацполіції України спільно з Київською місцевою прокуратурою у селі Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району, викрили підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв. Про це УНН повіломили у прес-службі Нацполіції.

Сурогатний алкоголь "розливали" під Києвом - поліція

Працівники поліції встановили, що зловмисники на території двох приватних будинків налагодили підпільне виробництво сурогатного алкоголю відомих брендів.

Під час обшуків з підпільного цеху правоохоронці вилучили 50 упаковок алкоголю, загальним об’ємом 150 літрів, коробки для упакування напоїв та 26 пластикових бутлів загальним об’ємом 200 літрів.

Також вилучено грошові кошти, отриманні від незаконної діяльності, на загальну суму 85 тисяч гривень.

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"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває", - додали правоохоронці.

За даними експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.

Фахівці переконані, що ринок фальсифікату в країні росте через завищений акцизний податок і економічно невиправдану вартість спирту.

За словами О.Дорошенка, висока через податки вартість легальної горілки провокує розквіт нелегального ринку, бо споживач не перестає пити, а просто починає купувати дешевший товар.

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