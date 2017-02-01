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Фальсифікат елітних марок алкоголю на Запоріжжі продавали через Інтернет

Київ • УНН

 • 11056 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Запоріжжі 28-річний місцевий житель виробляв та продавав “елітні” алкогольні напої. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.

Співробітники податкової припинили роботу підпільного цеху та вилучили у “підприємця” 17,6 тис. літрів.

“Готову продукцію „підприємець“ реалізовував на території Запорізької області та за її межами, викладаючи оголошення на одному із сайтів в мережі Інтернет.

Окрім фальсифікату власного виробництва, фігурант продавав елітні алкогольні напої імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка, які були ввезені на територію України поза митним контролем.

Під час обшуків, проведених у місцях виробництва та зберігання фальсифікату вилучено 17,6 тис. літрів спирту, 52 літри фальсифікованих алкогольних напоїв, пристрої для виготовлення та розливу фальсифікованих спиртних напоїв та 472 літри алкогольних напоїв імпортного виробництва в асортименті без марок акцизного податку України встановленого зразка”, — повідомили у ДФС.

Всього вилучено ТМЦ на загальну суму 769 тис. грн.

Нагадаємо, під марками відомих брендів фальсифікатний алкоголь розливали на Буковині.

За даними експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.

Фахівці переконані, що ринок фальсифікату в країні росте через завищений акцизний податок і економічно невиправдану вартість спирту.

За словами О. Дорошенка, висока через податки вартість легальної горілки провокує розквіт нелегального ринку, бо споживач не перестає пити, а просто починає купувати дешевший товар.

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