Фальсификат элитных марок алкоголя в Запорожье продавали через Интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Запорожье 28-летний местный житель производил и продавал "элитные" алкогольные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ.
Сотрудники налоговой прекратили работу подпольного цеха и изъяли у "предпринимателя" 17,6 тыс. Литров.
"Готовая продукция" предприниматель "реализовывал на территории Запорожской области и за ее пределами, выкладывая объявление на одном из сайтов в сети Интернет.
Кроме фальсификата собственного производства, фигурант продавал элитные алкогольные напитки импортного производства без марок акцизного налога Украины установленного образца, которые были ввезены на территорию Украины вне таможенного контроля.
Во время обысков, проведенных в местах производства и хранения фальсификата изъято 17,6 тыс. Литров спирта, 52 литров фальсифицированных алкогольных напитков, устройства для изготовления и разлива фальсифицированных спиртных напитков и 472 литра алкогольных напитков импортного производства в ассортименте без марок акцизного налога Украины установленного образца ", - сообщили в ДФС.
Всего изъято ТМЦ на общую сумму 769 тыс. Грн.
Напомним, под марками известных брендов фальсификатний алкоголь разливали на Буковине .
По данным экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80% .
Специалисты убеждены, что рынок фальсификата в стране растет из-за завышенного акцизный налог и экономически неоправданную стоимость спирта.
По словам А. Дорошенко, высокая через налоги стоимость легальной водки провоцирует расцвет нелегального рынка , поскольку потребитель не перестает пить, а просто начинает покупать более дешевый товар.