Горілку відомих брендів підробляли на Буковині

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Працівники прокуратури Чернівецької області спільно з співробітниками фіскальної служби та СБУ виявили підпільні горілчані цехи, облаштовані в приватних будинках жителів с. Тарашани і м. Вашківці Чернівецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Обшуки правоохоронці проводили у рамках кримінального провадження за фактами незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв.

Під час обшуків, слідчі виявили та вилучили 300 літрів спирту, 220 літрів готової горілчаної продукції у бідонах, 60 пляшок горілчаної продукція в асортименті з ознаками підробки; 191 пляшку горілчаної продукції марки “Green Day” з марками акцизного податку з ознаками підробки, 80 пляшок горілки “Пшенична” без марок акцизного податку, 10 літрів коньяку, 2000 пляшок скляної тари з різними етикетками, 208 марок акцизного податку з ознаками підробки, а також обладнання для виготовлення лікеро-горілчаних виробів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У березні поточного року очікується чергове підвищення акцизів на алкогольні напої

Також правоохоронці виявили 300 пляшок готової горілчаної продукції відомої марки та частину обладнання для виготовлення лікеро-горілчаних виробів.

Наразі, у справі призначено відповідні експертизи. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними ДФС, в загальному протягом 2016 року з продажу було вилучено майже 1 млн літрів нелегального алкоголю.

За даними експертів, тіньовий ринок алкогольної продукції в Україні досяг критичних об’ємів.

За неофіційними розрахунками, на сьогодні, частка тіньового ринку становить вже близько 80%.

У Держпродспоживслужбі визнають, що виробники сурогатної горілки є у кожному регіоні.

На переконання голови податкового комітету ВР Н.Южаніної, передумови для різкого збільшенні фальсифікату горілчаних виробів на українському ринку створюють завищені акцизи.

Так, за словами британського фінансиста Ніла Сміта, виробити пляшку горілки в ЄС дешевше, аніж в Україні.

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