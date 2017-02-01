Водку известных брендов подделывали на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Работники прокуратуры Черновицкой области совместно с сотрудниками фискальной службы и СБУ обнаружили подпольные водочные цеха, оборудованные в частных домах жителей с. Тарашаны и г. Вашкивцы Черновицкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе областной прокуратуры.
Обыски правоохранители проводили в рамках уголовного производства по фактам незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков.
Во время обысков следователи обнаружили и изъяли 300 литров спирта, 220 литров готовой водочной продукции в бидонах, 60 бутылок водочной продукция в ассортименте с признаками подделки; 191 бутылку водочной продукции марки "Green Day" с марками акцизного налога с признаками подделки, 80 бутылок водки "Пшеничная" без марок акцизного налога, 10 литров коньяка, 2000 бутылок стеклянной тары с различными этикетками, 208 марок акцизного налога с признаками подделки, а также оборудование для изготовления ликеро-водочных изделий.
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Также правоохранители обнаружили 300 бутылок готовой водочной продукции известной марки и часть оборудования для изготовления ликеро-водочных изделий.
Сейчас по делу назначены соответствующие экспертизы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, как сообщал УНН, по данным ГФС, в общем в течение 2016 г. из продажи изъяли почти 1 млн литров нелегального алкоголя.
По данным экспертов, теневой рынок алкогольной продукции в Украине достиг критических объемов.
По неофициальным расчетам, на сегодня доля теневого рынка составляет уже около 80%.
В Госпродпотребслужбе признают, что производители суррогатной водки есть в каждом регионе.
По убеждению председателя налогового комитета ВР Н.Южаниной, предпосылки для резкого увеличении фальсификата водочных изделий на украинском рынке создают завышенные акцизы.
Так, по словам британского финансиста Нила Смита, произвести бутылку водки в ЕС дешевле, чем в Украине.