Водку известных брендов подделывали на Буковине

ukru
15:33 • 49705 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 76695 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 100766 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 122161 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 109028 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118157 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129071 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139933 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144321 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132241 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 94983 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 106814 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 117396 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 100113 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 68259 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 49705 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 36685 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 68259 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 122161 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 161779 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 133631 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142079 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147226 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146002 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149552 просмотра
Актуальное
Водку известных брендов подделывали на Буковине

Водку известных брендов подделывали на Буковине

Киев • УНН

 • 12933 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Работники прокуратуры Черновицкой области совместно с сотрудниками фискальной службы и СБУ обнаружили подпольные водочные цеха, оборудованные в частных домах жителей с. Тарашаны и г. Вашкивцы Черновицкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе областной прокуратуры.

Обыски правоохранители проводили в рамках уголовного производства по фактам незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков.

Во время обысков следователи обнаружили и изъяли 300 литров спирта, 220 литров готовой водочной продукции в бидонах, 60 бутылок водочной продукция в ассортименте с признаками подделки; 191 бутылку водочной продукции марки "Green Day" с марками акцизного налога с признаками подделки, 80 бутылок водки "Пшеничная" без марок акцизного налога, 10 литров коньяка, 2000 бутылок стеклянной тары с различными этикетками, 208 марок акцизного налога с признаками подделки, а также оборудование для изготовления ликеро-водочных изделий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В марте текущего года ожидается очередное повышение акцизов на алкогольные напитки

Также правоохранители обнаружили 300 бутылок готовой водочной продукции известной марки и часть оборудования для изготовления ликеро-водочных изделий.

Сейчас по делу назначены соответствующие экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как сообщал УНН, по данным ГФС, в общем в течение 2016 г. из продажи изъяли почти 1 млн литров нелегального алкоголя.

По данным экспертов, теневой рынок алкогольной продукции в Украине достиг критических объемов.

По неофициальным расчетам, на сегодня доля теневого рынка составляет уже около 80%.

В Госпродпотребслужбе признают, что производители суррогатной водки есть в каждом регионе.

По убеждению председателя налогового комитета ВР Н.Южаниной, предпосылки для резкого увеличении фальсификата водочных изделий на украинском рынке создают завышенные акцизы.

Так, по словам британского финансиста Нила Смита, произвести бутылку водки в ЕС дешевле, чем в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы