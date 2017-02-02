Суррогатный алкоголь "разливали" под Киевом - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Работники Управления защиты экономики в Киевской области ДЗЭ Нацполиции Украины совместно с Киевской местной прокуратурой в селе Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинского района, разоблачили подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Работники полиции установили, что злоумышленники на территории двух частных домов наладили подпольное производство суррогатного алкоголя известных брендов.
Во время обысков из подпольного цеха правоохранители изъяли 50 упаковок алкоголя, общим объемом 150 литров, коробки для упаковки напитков и 26 пластиковых бутылей общим объемом 200 литров.
Также изъяты денежные средства, полученные от незаконной деятельности, на общую сумму 85 тысяч гривен.
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"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается", - добавили правоохранители.
По данным экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80%.
Специалисты убеждены, что рынок фальсификата в стране растет из-за завышенного акцизного налога и экономически неоправданную стоимость спирта.
По словам О.Дорошенка, высокая из-за налогов стоимость легальной водки провоцирует расцвет нелегального рынка, поскольку потребитель не перестает пить, а просто начинает покупать более дешевый товар.