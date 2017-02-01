Забороною продажу алкоголю вночі Київрада порушує права бізнесу - юрист

За словами правника, Київрада має право погоджувати режим роботи закладів виключно за погодженням із підприємцями.

“На нашу думку, Київрада прийняла таке рішення (про заборону продажу алкогольних напоїв у нічний час — ред.) із перевищенням своїх повноважень, оскільки нинішнім законодавством їм не надано право обмежувати продаж товарів у часі будь-яких, це не тільки алкоголю стосується.

Наразі, згідно із чинним законодавством, Київрада має право виключно за погодженням із підприємцями вирішувати чи погоджувати режим роботи закладу. Наприклад, чи може супермаркет працювати із 21.00 до 23.00 год., щоб не створювати шуму для оточуючих будинків”, — поясни він.

В.Белоцький додав, що практика іноземних країн демонструє, як такі питання можна вирішувати у законний та цивілізований спосіб. Київрада ж пішла просто популістським шляхом.

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“З приводу обмеження продажу товарів — це може вирішуватися виключно законом. І тому Київрада прийняла популістичне, на наш погляд, рішення, замість того, щоб йти через ВР і прийняти відповідний законопроект, яким би це питання регулювалося.

В Європі, у Амстердамі, наприклад, до цього питання підійшли із точки зору законодавства. У них є 7-8 магазинів, в яких можна цілодобово купувати алкогольні напої. Там, наприклад, навіть якщо ти приходиш нетверезий — тобі його не продадуть. І я думаю, що Україна має саме таким шляхом піти, тобто спеціальні магазини запускати цілодобово, які діятимуть за спеціальним дозволом і будуть займатися продажем”, — поясни він.

Юрист додав, що рішенням про обмеження продажу алкоголю, Київрада порушила права бізнесу.

“Це і порушення законодавства і прав бізнесу. І АМКУ, до речі, теж прийняв рішення, що вимога Київради не відповідає законодавству і зобов’язав їх протягом місяця скасувати своє рішення. Але наскільки мені відомо, наш мер сказав, що вони не будуть виконувати ані рішення АМКУ, ані рішення судів”, — сказав він.

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В.Белоцький є одним із авторів позову до Київради щодо визнання заборони на продаж алкогольних напоїв — незаконною.

Раніше він повідомив, що наразі таких позовів до місцевої влади столиці вже п’ять.

“Ясно, що рано чи пізно об’єднані позови задовольнять і, що Київрада лише відтягує неминуче. Прикро лише те, що представники Київради поводяться відверто по-хамськи. Але і на це ми знайдемо управу”, — повідомив раніше В.Белоцький.

Нагадаємо, 20 грудня АМКУ зобов’язало Київську міську раду у місячний термін скасувати рішення про заборону торгувати алкогольними напоями вночі.

У Комітету наголосили, що Київрада у такий спосіб порушує Закон України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування.

Також нагадаємо, у вересні минулого року, Верховний суд України виніс постанову, де визначив, що місцеві органи влади не в праві забороняти продаж алкоголю.