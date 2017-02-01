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Запретом продажи алкоголя ночью Киевсовет нарушает права бизнеса - юрист

Запретом продажи алкоголя ночью Киевсовет нарушает права бизнеса - юрист

Киев • УНН

 • 18855 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, который ввел Киевсовет, противоречит ряду законодательных актов в Украине. Местная власть фактически превысила свои полномочия, нарушив таким образом права бизнеса. Об этом в комментарии УНН рассказал юрист, член киевского совета адвокатов Владислав Белоцкий.

По словам юриста, Киевсовет имеет право согласовывать режим работы заведений исключительно по согласованию с предпринимателями.

"По нашему мнению, Киевсовет принял такое решение (о запрете продажи алкогольных напитков в ночное время - ред.) с превышением своих полномочий, поскольку нынешним законодательством им не предоставлено право ограничивать продажу товаров во времени любых, это не только алкоголя касается.

Сейчас, согласно действующему законодательству, Киевсовет имеет право исключительно по согласованию с предпринимателями решать согласовывать ли режим работы заведения. Например, может ли супермаркет работать с 21.00 до 23.00, чтобы не создавать шума для окружающих домов", - объяснил он.

В.Белоцкий добавил, что практика зарубежных стран показывает, как такие вопросы можно решать законным и цивилизованным способом. Киевсовет же пошел просто популистским путем.

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"По поводу ограничения продажи товаров - это может решаться исключительно законом. И поэтому Киевсовет принял популистское, на наш взгляд, решение, вместо того, чтобы идти через ВР и принять соответствующий законопроект, которым бы этот вопрос регулировался.

В Европе, в Амстердаме, например, к этому вопросу подошли с точки зрения законодательства. У них есть 7-8 магазинов, в которых можно круглосуточно покупать алкогольные напитки. Там, например, даже если ты приходишь нетрезвый - тебе его не продадут. И я думаю, что Украина должна именно таким путем пойти, то есть специальные магазины запускать круглосуточно, которые будут действовать по специальному разрешению и будут заниматься продажей", - объясни он.

Юрист добавил, что решением об ограничении продажи алкоголя Киевсовет нарушил права бизнеса.

"Это и нарушения законодательства и прав бизнеса. И АМКУ, кстати, тоже принял решение, что требование Киевсовета не соответствует законодательству и обязал их в течение месяца отменить свое решение. Но насколько мне известно, наш мэр сказал, что они не будут выполнять ни решения АМКУ, ни решения судов", - сказал он.

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В.Белоцкий является одним из авторов иска к Киевсовету о признании запрета на продажу алкогольных напитков - незаконным.

Ранее он сообщил, что таких исков к местным властям столицы уже пять.

"Ясно, что рано или поздно объединенные иски удовлетворят и что Киевсовет только оттягивает неизбежное. Обидно только то, что представители Киевсовета ведут себя откровенно по-хамски. Но и на это мы найдем управу", - сообщил ранее В.Белоцкий.

Напомним, 20 декабря АМКУ обязал Киевский городской совет в месячный срок отменить решение о запрете торговать алкогольными напитками ночью.

В Комитета отметили, что Киевсовет таким образом нарушает Закон Украины "О защите экономической конкуренции", в виде совершения антиконкурентных действий органом местного самоуправления.

Также напомним, в сентябре прошлого года Верховный суд Украины вынес постановление, в котором определил, что местные органы власти не вправе запрещать продажу алкоголя.

Украинские Национальные Новости

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