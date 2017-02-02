Верховний суд України: заборона міськради на продаж алкоголю вночі – незаконна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Київська міська рада своїм рішенням від 22 вересня 2016 року заборонила реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі м. Києва з 23.00 до 10.00 години. Зазначене рішення органу місцевої влади наразі оскаржене до суду. Разом з тим, в аналогічному спорі проти Хмельницької міськради Верховний суд України у травні 2016 року виніс рішення, в якому визнав заборону та обмеження на продаж алкоголю – незаконними, передає УНН з посиланням на текст рішення ВСУ.
Так, ВСУ становив, що “до повноважень органів місцевого самоврядування належить виключно встановлення режиму роботи суб’єктів господарювання.
Основні вимоги до роздрібної торгівлі горілкою і лікеро-горілчаними виробами, вином виноградним та плодово-ягідним, коньяком, шампанським, вином ігристим встановлені правилами, які спрямовані на забезпечення прав споживачів щодо належної якості товару і рівня торговельного обслуговування (абз.1 п.1 правил)”, при цьому “режим роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованих відділів, секцій установлюється суб’єктом господарської діяльності за погодженням з органами місцевого самоврядування”.
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Саме тому, “реалізація повноважень органу місцевого самоврядування щодо заборони продажу алкогольних напоїв могла реалізовуватися тільки шляхом погодження з власниками режиму роботи відповідних торговельних закладів чи відділів”.
Таким чином, Верховний суд України встановив, що рішення органу місцевої влади щодо заборони продажу алкогольних напої у нічний час — виходить за рамка повноважень міськради.
“З огляду на викладене колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВС дійшла висновку про протиправність оскаржуваних положень рішення, оскільки встановлення органом місцевого самоврядування постійної заборони (обмеження) щодо торгівлі алкогольними напоями виходить за межі наданих йому повноважень, установлених законом № 280/97-ВР”, — сказано у рішенні.
Нагадаємо, незаконність рішення Київської міської ради раніше констатували і в Антимонопольному комітеті України.
Однак, столична влада продовжує ігнорувати виконання вимог АМКУ, чим на переконання юристів, порушує права бізнесу.
Більше того, заборона реалізації алкоголю вночі стимулює торгівлю сурогатами, вважають експерти.