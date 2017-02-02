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Верховный суд Украины: запрет горсовета на продажу алкоголя ночью - незаконный

Киев • УНН

 • 15817 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Киевский городской совет своим решением от 22 сентября 2016 г. запретил реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли Киева с 23.00 до 10.00 часов. Указанное решение органа местной власти обжаловано в суде. Вместе с тем, в аналогичном споре против Хмельницкого горсовета Верховный суд Украины в мае 2016 г. вынес решение, в котором признал запрет и ограничения на продажу алкоголя - незаконными, передает УНН со ссылкой на текст решения ВСУ.

Верховный суд Украины: запрет горсовета на продажу алкоголя ночью - незаконный

Так, ВСУ установил, что "к полномочиям органов местного самоуправления относится исключительно установление режима работы субъектов хозяйствования.

Основные требования к розничной торговле водкой и ликеро-водочными изделиями, вином виноградным и плодово-ягодным, коньяком, шампанским, вином игристым установлены правилами, которые направлены на обеспечение прав потребителей относительно надлежащего качества товара и уровня торгового обслуживания (абз.1 п.1 правил)", при этом "режим работы специализированных магазинов, специализированных отделов, секций устанавливается субъектом хозяйственной деятельности по согласованию с органами местного самоуправления".

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Именно поэтому "реализация полномочий органа местного самоуправления о запрете продажи алкогольных напитков могла реализовываться только путем согласования с владельцами режима работы соответствующих торговых заведений или отделов".

Таким образом, Верховный суд Украины установил, что решение органа местной власти о запрете продажи алкогольных напитков в ночное время - выходит за рамка полномочий горсовета.

"Учитывая изложенное коллегия судей Судебной палаты по административным делам ВС пришла к выводу о противоправности обжалуемых положений решения, поскольку установление органом местного самоуправления постоянного запрета (ограничения) по торговле алкогольными напитками выходит за пределы предоставленных ему полномочий, установленных законом № 280/97-ВР", - говорится в решении.

Напомним, незаконность решения Киевского городского совета ранее констатировали и в Антимонопольном комитете Украины.

Однако, столичная власть продолжает игнорировать требования АМКУ, чем по убеждению юристов, нарушает права бизнеса.

Более того, запрет реализации алкоголя ночью стимулирует торговлю суррогатами, считают эксперты.

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