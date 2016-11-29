Апеляційний суд скасував заборону продажу алкоголю у столичних МАФах

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 76275 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 91439 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 93268 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 97650 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 107183 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 160152 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 73302 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 157340 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111029 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69797 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2м/с
50%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 9928 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 13011 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 10584 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 8376 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 10519 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 76275 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 160152 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 181132 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 157340 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 268013 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 99021 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 101346 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 45744 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48979 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 63481 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Апеляційний суд скасував заборону продажу алкоголю у столичних МАФах

Київ • УНН

 • 10120 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні Апеляційний адміністративний суд вирішив скасувати заборону продажу алкоголю в столичних МАФах, проте таке рішення створює колізію, бо тільки Київрада може визначати фунціонал МАФів. Про це у коментарі УНН повідомив народний депутат, радник мера з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

Апеляційний суд скасував заборону продажу алкоголю у столичних МАФах

"У рішенні Київради був великий текст і там був один рядок про заборону продажу алкоголю в МАФах. От цей рядок по суті вони і відмінили, але, за фактом, заборона діє на основі того, що не видаються та не подовжуються документи на продаж алкоголю Департаментом архітектури. Я не сумніваюся в тому, що Департамент архітектури все одно не видаватиме ці документи. З тієї причини, що рішення Київради інше. Дійсно, тепер буде деяка юридична казуїстика, яку можна вирішити шляхом ухвалення ще одного додаткового рішення Київрадою", - сказав Д.Білоцерківець.

За його словами, таке рішення вже зареєстровано і там чітко визначений та викреслений функціонал продажу алкоголю, пива, щоб не було навіть можливості це оскаржити в судах.

"Це рішення для того, щоб вирішити юридичне протиріччя, яке з даного рішення суду створене. Все одно заборона на продаж алкоголю в Києві продовжуватиме діяти, її ніхто не відмінив. Її не можливо відмінити, бо необхідно нове рішення Київради. У цьому складі (Київради – ред.), враховуючи позиції всіх фракцій, які категорично проти продажу алкоголю в МАФах та в інших "наливайках", я не повірю, що вони колись зможуть прийняти таке рішення", - розповів він.

Крім того, він зазначив, що на це рішення буде подана касація.

«Касація буде, але тут не наскільки принципово важливо це, бо можна вирішити набагато простіше, ухваливши відповідне рішення Київрадою, регуляторні процедури там вже запущені і я думаю, що до кінця року на сесії ради це рішення вже можна приймати. У будь-якому випадку заборона на продаж алкоголю діє, оскільки інших рішень Київради немає, а департамент архітектури виключно регламентований рішеннями Київради. По суті, суд ухвалив рішення про те, що Київрада має прийняти нове рішення, яке б дозволило продаж алкоголю. Знову ж таки, юридичне протиріччя є, але його можна зняти шляхом прийняття ще одного рішення Київради. Позиція мера Києва чітка – Київ буде без "наливайок" і депутати різних фракцій цю позицію підтримують. У законі України чітко приписано, що визначати функціонал в МАФах мають право тільки місцеві ради", - підсумував він.

Нагадаємо, 12 квітня 2016 року рішення Київської міської державної адміністрації про заборону продажу алкоголю у МАФах набрало чинності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв
Brent
$65.10
Bitcoin
$85,486.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,640.59