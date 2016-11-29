Апеляційний суд скасував заборону продажу алкоголю у столичних МАФах

"У рішенні Київради був великий текст і там був один рядок про заборону продажу алкоголю в МАФах. От цей рядок по суті вони і відмінили, але, за фактом, заборона діє на основі того, що не видаються та не подовжуються документи на продаж алкоголю Департаментом архітектури. Я не сумніваюся в тому, що Департамент архітектури все одно не видаватиме ці документи. З тієї причини, що рішення Київради інше. Дійсно, тепер буде деяка юридична казуїстика, яку можна вирішити шляхом ухвалення ще одного додаткового рішення Київрадою", - сказав Д.Білоцерківець.

За його словами, таке рішення вже зареєстровано і там чітко визначений та викреслений функціонал продажу алкоголю, пива, щоб не було навіть можливості це оскаржити в судах.

"Це рішення для того, щоб вирішити юридичне протиріччя, яке з даного рішення суду створене. Все одно заборона на продаж алкоголю в Києві продовжуватиме діяти, її ніхто не відмінив. Її не можливо відмінити, бо необхідно нове рішення Київради. У цьому складі (Київради – ред.), враховуючи позиції всіх фракцій, які категорично проти продажу алкоголю в МАФах та в інших "наливайках", я не повірю, що вони колись зможуть прийняти таке рішення", - розповів він.

Крім того, він зазначив, що на це рішення буде подана касація.

«Касація буде, але тут не наскільки принципово важливо це, бо можна вирішити набагато простіше, ухваливши відповідне рішення Київрадою, регуляторні процедури там вже запущені і я думаю, що до кінця року на сесії ради це рішення вже можна приймати. У будь-якому випадку заборона на продаж алкоголю діє, оскільки інших рішень Київради немає, а департамент архітектури виключно регламентований рішеннями Київради. По суті, суд ухвалив рішення про те, що Київрада має прийняти нове рішення, яке б дозволило продаж алкоголю. Знову ж таки, юридичне протиріччя є, але його можна зняти шляхом прийняття ще одного рішення Київради. Позиція мера Києва чітка – Київ буде без "наливайок" і депутати різних фракцій цю позицію підтримують. У законі України чітко приписано, що визначати функціонал в МАФах мають право тільки місцеві ради", - підсумував він.

Нагадаємо, 12 квітня 2016 року рішення Київської міської державної адміністрації про заборону продажу алкоголю у МАФах набрало чинності.