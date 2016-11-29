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Апелляционный суд отменил запрет продажи алкоголя в столичных МАФах

Киев • УНН

 • 10120 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня Апелляционный административный суд решил отменить запрет продажи алкоголя в столичных МАФах, однако такое решение создает коллизию, так как только Киевсовет может определять функционал МАФов. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, советник мэра по вопросам благоустройства Дмитрий Билоцерковец.

Апелляционный суд отменил запрет продажи алкоголя в столичных МАФах

"В решении Киевсовета был большой текст и там была одна строка о запрете продажи алкоголя в МАФах. Вот эту строку по сути они и отменили, но, по факту, запрет действует на основе того, что не выдаются и не продлеваются документы на продажу алкоголя Департаментом архитектуры. Я не сомневаюсь в том, что Департамент архитектуры все равно не будет выдавать эти документы. По той причине, что решение Киевсовета другое. Действительно, теперь будет некоторая юридическая казуистика, которую можно решить путем принятия еще одного дополнительного решения Киевсоветом", - сказал Д.Билоцерковец.

По его словам, такое решение уже зарегистрировали и там четко определен и вычеркнут функционал продажи алкоголя, пива, чтобы не было даже возможности это обжаловать в судах.

"Это решение для того, чтобы решить юридическое противоречие, которое из-за данного решения суда создано. Все равно запрет на продажу алкоголя в Киеве будет продолжать действовать, его никто не отменил. Его нельзя отменить, потому что необходимо новое решение Киевсовета. В этом составе (Киевсовета - ред.), учитывая позиции всех фракций, которые категорически против продажи алкоголя в МАФах и в других "наливайках", я не поверю, что они когда-нибудь смогут принять такое решение", - рассказал он.

Кроме того, он отметил, что на это решение будет подана кассация.

"Кассация будет, но здесь не настолько принципиально важно это, потому что можно решить гораздо проще, приняв соответствующее решение Киевсоветом, регуляторные процедуры там уже запущены и я думаю, что до конца года на сессии совета это решение уже можно принимать. В любом случае запрет на продажу алкоголя действует, поскольку других решений Киевсовета нет, а департамент архитектуры исключительно регламентирован решениями Киевсовета. По сути, суд принял решение о том, что Киевсовет должен принять новое решение, которое бы позволило продажу алкоголя. Опять же, юридическое противоречие есть, но его можно снять путем принятия еще одного решения Киевсовета. Позиция мэра Киева четкая - Киев будет без "наливайки" и депутаты разных фракций эту позицию поддерживают. В законе Украины четко предписано, что определять функционал в МАФах имеют право только местные советы", - подытожил он.

Напомним, 12 апреля 2016 г. решение Киевской городской государственной администрации о запрете продажи алкоголя в МАФах вступило в силу.

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