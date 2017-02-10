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Столичная власть избрала наименее действенный путь в направлении борьбы с алкоголизмом - нардеп

Киев • УНН

 • 13344 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в ночное время будет иметь только негативные последствия. Проблему нужно решать комплексно, сместив акценты на круглосуточную пропаганду здорового образа жизни. Об этом в комментарии УНН сообщил член Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения, народный депутат Андрей Шипко.

Столичная власть избрала наименее действенный путь в направлении борьбы с алкоголизмом - нардеп

"Я сторонник такого мнения: простой запрет никогда не даст эффекта, она приведет только к негативным последствиям. Ведь каждый ребенок знает, что запретный плод сладок. Если столичная власть уже пошла таким путем, то нужно понимать, что исключительно запрет - это маленькая часть айсберга. Подводная часть - это пропаганда здорового образа жизни, это рассказы о том, что такое пивной алкоголизм, что такое женский алкоголизм, мужской алкоголизм, как он влияет на работоспособность. Путей пропаганды множество: об этом можно говорить с местных телеканалов, об этом надо писать в местных газетах. В конце концов, в структуре местного здравоохранения есть коммунальные предприятия, которые отвечают за пропаганду здорового образа жизни. Поэтому здесь должна быть единая цельная программа. А простой запрет, неподкрепленный ничем не даст никаких результатов", - сказал он.

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Также А.Шипко отметил, что местные власти пошли самым простым путем, запретив продавать алкогольные напитки в ночное время. А нужно со школьного возраста начинать пропагандировать систему профилактики заболеваний киевлянам.

"Без пропаганды здорового образа жизни и без создания альтернативы, куда девать человеку свою энергию, запрет не будет работать. Это все должно быть гармонично. Решили власти бороться с алкоголизмом - начните проводить профилактические мероприятия, и тогда, убежден, цель запрета отпадет сама по себе. Люди подсознательно с детства выберут для себя здоровый образ жизни. Ведь проще всего сказать: "Мы запретили - и теперь все будет хорошо!" и отчитались в СМИ. А спортивные секции где? Разъяснительная работа где? Вот когда это заработает комплексно - тогда можно и не запрещать продажу алкоголя ночью. Люди сами пить не захотят", - сообщил он.

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А.Шипко также сообщил, что в комитете по вопросам здравоохранения готовы изучить вопрос увеличения количества отравлений алкоголем и внести соответствующие изменения в действующее законодательство с точки зрения налаживания системы пропаганды ЗОЖ на территории всей страны.

Напомним, как сообщал УНН, киевляне рассказали, что значительные изменения к лучшему от запрета продажи алкогольных напитков ночью на себе не почувствовали.

"Какая разница запретили или не запретили, если человек захочет выпить, то он может прийти в магазин дать немного больше денег и купить алкоголь", - говорят киевляне.

Также добавляют "что позитива ожидать не стоит, ведь увеличивается самогоноварение".

"В том, что молодежь пьет виновата власть. Потому что работы нет. Ни одна фабрика, ни один завод не работает. Как не наркотики, так алкоголь. Ну время ведь нужно как-то убивать", - отметил киевлянин.

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