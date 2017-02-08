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Кияни розповіли, як відчули на собі дію заборони на продаж алкоголю вночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У вересні минулого року своїм рішенням Київрада заборонила продаж алкоголю в столиці у нічний час. З часу нововведення пройшло вже більше чотирьох місяців, тож УНН вирішив поцікавитися у киян чи відчули вони на собі позитивну дію ініціативи столичних депутатів і на скільки така заборона є ефективною у боротьбі з алкоголізмом.

Кияни розповіли, як відчули на собі дію заборони на продаж алкоголю вночі

Тож, відповіді мешканців столиці на поставлені запитання були досить різноманітними. Дехто з киян вважає, що заборона продажу алкоголю в нічний час є хорошою ініціативою, однак у боротьбі з алкоголізмом вона ніяк не допомагає.

“Я цих змін не відчув (від обмеження продажу алкоголю вночі, — ред.), тому що, коли мені потрібно купити алкоголь, то я це роблю у супермаркеті і протягом дня... А якщо людині щось потрібно вночі і вона не зловживає алкоголем, то вона може це зробити в ресторані чи у кафе. А для зменшення проблеми алкоголізму, я думаю, що проблема — не у забороні у нічний час. А це, мабуть, загальний рівень розвитку суспільства і життя. Тому що алкоголь, як правило, пов’язаний з якимсь нестабільним життям”, — сказав один із киян.

Більшість киян схиляються до думки, що заборона купувати алкоголь у нічний час призведе до збільшення кількості випадків нелегальної торгівлі.

“На собі не відчула, але я розумію, чому почастішали випадки алкогольних отруєнь. Це буває так як, наприклад, мама щось забороняє, то дитині це хочеться ще більше. От це теж саме”, — сказала киянка.

“Я думаю, що буде більше різних підпільних. Тому що, якщо комусь не можна, то хтось буде робити так, щоб це було доступно. Тому вночі будуть інші люди продавати”, — зазначив мешканець столиці.

Майже усі опитані кияни відмічали, що конкретно на собі жодних вагомих змін на краще від запровадження обмежень на продаж алкоголю не відчули.

“Яка різниця заборонили чи не заборонили, а якщо людина захоче випити, то вона може прийти в магазин дати трішки більше грошей і купити алкоголь” — кажуть кияни.

Також додають “що позитиву очікувати не варто, адже збільшується самогоноваріння”.

"В тому, що молодь п’є винна влада. Тому що роботи немає. Ні одна фабрика, ні одна завод не працює. Як не автомати тепер на їх місці то це якість точки продажу. Як не наркотики, так алкоголь. Ну час же ж потрібно якось убивати", — зазначив киянин.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експертів, заборона реалізації алкоголю вночі стимулює торгівлю сурогатами.

Також нагадаємо, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн

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