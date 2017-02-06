Нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн - нардеп

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51544 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 127575 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 133125 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 113813 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 127073 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 82901 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91459 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97975 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89166 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 216038 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.1м/с
31%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 33062 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 36867 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 14834 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 14391 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 37175 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 133127 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 216039 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 367152 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 302580 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 411098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 7022 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29125 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26218 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 113814 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31521 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн - нардеп

Київ • УНН

 • 14353 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Спиртова галузь України на сьогодні втратила приблизно 60% свого потенціалу. Все тому, що вона — працює не ефективно. І питання приватизації “Укрспирту” мало би вже давно вирішитися. Про це у коментарі УНН повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, нардеп від БПП Леонід Козаченко.

Нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн - нардеп

За його словами, спиртову монополії на сьогодні продовжують зберігати лише Україні і Білорусь.

“Питання приватизації Укрспирту — це питання, яке давно треба було вирішити. Оскільки галузь, в порівнянні із тим, якою вона була 25 років тому — вона приблизно втратила 60% свого потенціалу. І це тому, що вона неефективно працює, вона не модернізується, вона єдине що робить — це набиває кишені не чесним людям.

Колись ця галузь була самою потужною на пострадянському просторі. І не тільки не пострадянському просторі — ми експортували спирт у ЄС і в інші країни світу. Наразі ми не можемо цього робити, тому що знищили практично цю галузь.

На території країн Європи (я не кажу про ЄС), є лише 2 країни мають монополію державну на спирт — це Україна і Білорусь. Всі решта країн давно цього позбулися”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британський фінансист заявив про готовність очолити “Укрспирт”, аби побороти там корупцію

За словами нардепа, близько 50% спиртового ринку України знаходяться в тіні.

“Близько 50% горілчаних виробів, виробляється із нелегального спирту, який виробляється державним підприємством. Втрати бюджету тільки від цього становлять близько 6 млрд грн. Якщо брати ті податки, які мали сплатити на прибуток, якби це були приватні підприємства, які виробляли б спиртні напої, продавали б, платили податок на прибуток — це б становило понад 9 млрд грн разом із сплатами у бюджет. Це такі збитки які наносить сьогодні ця галузь”, — сказав Л.Козаченко.

Він також додав, що процес демонополізації “Укрспирту” сьогодні блокується, бо навколо вказаної галузі, на жаль, задіяно дуже багато брудних політиків.

“Саме головне для них, як тільки вони прийшли до влади, — поставити своїх людей працювати у цю галузь. Сьогодні втратити це — вони не хочуть. Вони шалено борються, дуже багато їх підтримують у ВР. Тому це питання потрібно ставити радикально, вирішувати цю проблему заради того, щоб не просто врятувати цю галузь — а щоб збільшити надходження і в бюджет коштів, і щоб покращити бізнес, тому що це один із самих таких яскравих прикладів того, де в Україні корупція”, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, Т.Кутовий не зміг спрогнозувати, коли приватизують “Укрспирт”.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Капліна, “Укрспирт” був і залишається годівницею міністрів.

Додамо, що за оцінками експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75