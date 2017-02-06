Нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн - нардеп

За його словами, спиртову монополії на сьогодні продовжують зберігати лише Україні і Білорусь.

“Питання приватизації Укрспирту — це питання, яке давно треба було вирішити. Оскільки галузь, в порівнянні із тим, якою вона була 25 років тому — вона приблизно втратила 60% свого потенціалу. І це тому, що вона неефективно працює, вона не модернізується, вона єдине що робить — це набиває кишені не чесним людям.

Колись ця галузь була самою потужною на пострадянському просторі. І не тільки не пострадянському просторі — ми експортували спирт у ЄС і в інші країни світу. Наразі ми не можемо цього робити, тому що знищили практично цю галузь.

На території країн Європи (я не кажу про ЄС), є лише 2 країни мають монополію державну на спирт — це Україна і Білорусь. Всі решта країн давно цього позбулися”, — сказав він.

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За словами нардепа, близько 50% спиртового ринку України знаходяться в тіні.

“Близько 50% горілчаних виробів, виробляється із нелегального спирту, який виробляється державним підприємством. Втрати бюджету тільки від цього становлять близько 6 млрд грн. Якщо брати ті податки, які мали сплатити на прибуток, якби це були приватні підприємства, які виробляли б спиртні напої, продавали б, платили податок на прибуток — це б становило понад 9 млрд грн разом із сплатами у бюджет. Це такі збитки які наносить сьогодні ця галузь”, — сказав Л.Козаченко.

Він також додав, що процес демонополізації “Укрспирту” сьогодні блокується, бо навколо вказаної галузі, на жаль, задіяно дуже багато брудних політиків.

“Саме головне для них, як тільки вони прийшли до влади, — поставити своїх людей працювати у цю галузь. Сьогодні втратити це — вони не хочуть. Вони шалено борються, дуже багато їх підтримують у ВР. Тому це питання потрібно ставити радикально, вирішувати цю проблему заради того, щоб не просто врятувати цю галузь — а щоб збільшити надходження і в бюджет коштів, і щоб покращити бізнес, тому що це один із самих таких яскравих прикладів того, де в Україні корупція”, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, Т.Кутовий не зміг спрогнозувати, коли приватизують “Укрспирт”.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Капліна, “Укрспирт” був і залишається годівницею міністрів.

Додамо, що за оцінками експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.