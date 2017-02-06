Нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн - нардеп

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 11787 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 53663 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 118346 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 124088 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 134385 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151655 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162520 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124828 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139364 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190086 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.7м/с
51%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 11500 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 13375 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 11523 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 13905 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 5706 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 11787 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 196834 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251883 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 453407 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 405340 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30444 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29894 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44405 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66546 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73648 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн - нардеп

Киев • УНН

 • 14353 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Спиртовая отрасль Украины сегодня потеряла около 60% своего потенциала. Все потому, что она - работает не эффективно. И вопрос приватизации "Укрспирт" должен был  уже давно решиться. Об этом в комментарии УНН сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений, нардеп от БПП Леонид Козаченко.

Нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн - нардеп

По его словам, спиртовую монополии на сегодня продолжают сохранять только Украина и Беларусь.

"Вопрос приватизации Укрспирта - это вопрос, который давно надо было решить. Поскольку отрасль, по сравнению с тем, какой она была 25 лет назад -  она ​​примерно потеряла 60% своего потенциала. И это потому, что она неэффективно работает, она не модернизируется, она единственное что делает - это набивает карман не честным людям.

Когда-то эта отрасль была самой мощной на постсоветском пространстве. И не только на постсоветском пространстве - мы экспортировали спирт в ЕС и в другие страны мира. Сейчас мы не можем этого делать, потому что уничтожили практически эту отрасль.

На территории стран Европы (я не говорю о ЕС), есть лишь 2 страны которые имеют монополию государства на спирт - это Украина и Беларусь. Все остальные страны давно   этого избавились ", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британский финансист заявил о готовности возглавить "Укрспирт", чтобы побороть там коррупцию

По словам нардепа, около 50% спиртового рынка Украины находятся в тени.

"Около 50% водочных изделий, производится с нелегального спирта, который производится государственным предприятием. Потери бюджета только от этого составляют около 6 млрд грн. Если брать те налоги, которые должны были заплатить на прибыль, если бы это были частные предприятия, которые производили бы спиртные напитки, продавали бы, платили налог на прибыль - это бы составило более 9 млрд грн вместе с платежами в бюджет. Это такие убытки которые наносит сегодня эта отрасль ", - сказал Л.Козаченко.

Он также добавил, что процесс демонополизации "Укрспирт" сегодня блокируется, потому что вокруг указанной области, к сожалению, задействовано очень много грязных политиков.

"Самое главное для них, как только они пришли к власти, - поставить своих людей работать в этой отрасли. Сегодня потерять это - они не хотят. Они безумно борются, очень много их поддерживают в ВР. Поэтому этот вопрос нужно ставить радикально, решать эту проблему ради того, чтобы не просто спасти эту отрасль - а чтобы увеличить поступления и в бюджет средств, и чтобы улучшить бизнес, потому что это один из самых таких ярких примеров того, где в Украине коррупция " , - резюмировал нардеп.

Напомним, Т.Кутовый не смог спрогнозировать, когда приватизируют "Укрспирт" .

Также напомним, по словам нардепа С.Каплина, "Укрспирт" был и остается кормушкой министров .

Добавим, что по оценкам экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80% .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14