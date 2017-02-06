Нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн - нардеп

По его словам, спиртовую монополии на сегодня продолжают сохранять только Украина и Беларусь.

"Вопрос приватизации Укрспирта - это вопрос, который давно надо было решить. Поскольку отрасль, по сравнению с тем, какой она была 25 лет назад - она ​​примерно потеряла 60% своего потенциала. И это потому, что она неэффективно работает, она не модернизируется, она единственное что делает - это набивает карман не честным людям.

Когда-то эта отрасль была самой мощной на постсоветском пространстве. И не только на постсоветском пространстве - мы экспортировали спирт в ЕС и в другие страны мира. Сейчас мы не можем этого делать, потому что уничтожили практически эту отрасль.

На территории стран Европы (я не говорю о ЕС), есть лишь 2 страны которые имеют монополию государства на спирт - это Украина и Беларусь. Все остальные страны давно этого избавились ", - сказал он.

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По словам нардепа, около 50% спиртового рынка Украины находятся в тени.

"Около 50% водочных изделий, производится с нелегального спирта, который производится государственным предприятием. Потери бюджета только от этого составляют около 6 млрд грн. Если брать те налоги, которые должны были заплатить на прибыль, если бы это были частные предприятия, которые производили бы спиртные напитки, продавали бы, платили налог на прибыль - это бы составило более 9 млрд грн вместе с платежами в бюджет. Это такие убытки которые наносит сегодня эта отрасль ", - сказал Л.Козаченко.

Он также добавил, что процесс демонополизации "Укрспирт" сегодня блокируется, потому что вокруг указанной области, к сожалению, задействовано очень много грязных политиков.

"Самое главное для них, как только они пришли к власти, - поставить своих людей работать в этой отрасли. Сегодня потерять это - они не хотят. Они безумно борются, очень много их поддерживают в ВР. Поэтому этот вопрос нужно ставить радикально, решать эту проблему ради того, чтобы не просто спасти эту отрасль - а чтобы увеличить поступления и в бюджет средств, и чтобы улучшить бизнес, потому что это один из самых таких ярких примеров того, где в Украине коррупция " , - резюмировал нардеп.

Напомним, Т.Кутовый не смог спрогнозировать, когда приватизируют "Укрспирт" .

Также напомним, по словам нардепа С.Каплина, "Укрспирт" был и остается кормушкой министров .

Добавим, что по оценкам экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80% .