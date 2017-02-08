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Киевляне рассказали, как ощутили на себе действие запрета на продажу алкоголя ночью

Киев • УНН

 • 10296 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В сентябре прошлого года своим решением Киевсовет запретил продажу алкоголя в столице в ночное время. С момента нововведения прошло уже более четырех месяцев, поэтому УНН решил поинтересоваться у киевлян почувствовали ли  они на себе положительное действие инициативы столичных депутатов и на сколько такой запрет является эффективным в борьбе с алкоголизмом.

Киевляне рассказали, как ощутили на себе действие запрета на продажу алкоголя ночью

Поэтому, ответы жителей столицы на поставленные вопросы были достаточно разнообразными. Некоторые из киевлян считают, что запрет продажи алкоголя в ночное время является хорошей инициативой, однако в борьбе с алкоголизмом она никак не помогает.

"Я этих изменений не почувствовал (от ограничения продажи алкоголя ночью, - ред.), потому что, когда мне нужно купить алкоголь, то я это делаю в супермаркете и в течение дня ... А если человеку что-то нужно ночью и он  не злоупотребляет алкоголем , то он может это сделать в ресторане или в кафе. А для уменьшения проблемы алкоголизма, я думаю, что проблема - не в запрете в ночное время. А это, пожалуй, общий уровень развития общества и жизни. Потому что алкоголь, как правило, связан с какой-то нестабильностью в жизни ", - сказал один из киевлян.

Большинство киевлян склоняются к мнению, что запрет покупать алкоголь в ночное время приведет к увеличению количества случаев нелегальной торговли.

"На себе не почувствовала, но я понимаю, почему участились случаи алкогольных отравлений. Это бывает так как, например, мама что-то запрещает, то ребенку это хочется еще больше. Вот это тоже самое ", - сказала киевлянка.

"Я думаю, что будет больше различных подпольных. Потому что, если кому-то нельзя, то кто будет делать так, чтобы это было доступно. Поэтому ночью будут другие люди продавать ", - отметил житель столицы.

Почти все опрошенные киевляне отмечали, что конкретно на себе никаких весомых изменений к лучшему от введения ограничений на продажу алкоголя не почувствовали.

"Какая разница запретили или не запретили, а если человек захочет выпить, то он  может прийти в магазин дать немного больше денег и купить алкоголь", - говорят киевляне.

Также добавляют "что позитива ожидать не стоит, ведь увеличивается самогоноварение".

"В том, что молодежь пьет виновата власть. Потому что работы нет. Ни одна фабрика, ни одна завод не работает. Как ни автоматы теперь на их месте какие-то точки продаж. Как ни наркотики, так алкоголь. Ну время же   нужно как-то убивать ", - отметил киевлянин.

Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов, запрет реализации алкоголя ночью стимулирует торговлю суррогатами .

Также напомним, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн .

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