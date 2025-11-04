Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Київ • УНН
Національне антикорупційне бюро повідомило про обшуки у детектива, якому передувало стеження за Офісом Генерального прокурора. Детектив встановив пристрої навпроти службового виїзду з будівлі ОГП.
Сьогодні Національне антикорупційне бюро заявило, що в одного з її детективів пройшли обшуки. Як виявилося цьому передувало стеження за Офісом Генерального прокурора, повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.
Деталі
Детектив НАБУ організував відеоспостереження за Офісом Генерального прокурора, встановивши пристрої навпроти службового виїзду з будівлі ОГП.
Його дії привернули увагу державної служби охорони. Після цього були проведенні невідкладні слідчі дії для з’ясування усіх обставин та підстав для вчинення таких дій співробітником НАБУ.