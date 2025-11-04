ukenru
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки

Національне антикорупційне бюро повідомило про обшуки у детектива, якому передувало стеження за Офісом Генерального прокурора. Детектив встановив пристрої навпроти службового виїзду з будівлі ОГП.

Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки

Сьогодні Національне антикорупційне бюро заявило, що в одного з її детективів пройшли обшуки. Як виявилося цьому передувало стеження за Офісом Генерального прокурора, повідомляє УНН з посиланням на власні джерела. 

Деталі

Детектив НАБУ організував відеоспостереження за Офісом Генерального прокурора, встановивши пристрої навпроти службового виїзду з будівлі ОГП.

Його дії привернули увагу державної служби охорони. Після цього були проведенні невідкладні слідчі дії для з’ясування усіх обставин та підстав для вчинення таких дій співробітником НАБУ.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Обшук
Національне антикорупційне бюро України