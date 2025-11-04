Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски

Сегодня Национальное антикоррупционное бюро заявило, что у одного из его детективов прошли обыски. Как оказалось, этому предшествовала слежка за Офисом Генерального прокурора, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Детали

Детектив НАБУ организовал видеонаблюдение за Офисом Генерального прокурора, установив устройства напротив служебного выезда из здания ОГП.

Его действия привлекли внимание государственной службы охраны. После этого были проведены неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств и оснований для совершения таких действий сотрудником НАБУ.