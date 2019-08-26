Став відомий склад радіоактивної хмари, що виникла після вибуху в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російська федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет) повідомила, що після надзвичайної події на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня було виявлено присутність "короткоживучих техногенних радіонуклідів барію і стронцію", передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Радіонуклідний склад проб, відібраних у Северодвінську, показав наявність короткоживучих техногенних радіонуклідів 91Sr (T1/2=9,3 год) (стронцій), 139Ba (T1/2=83 хв), 140Ba (T1/2=12,8 днів) (барій) і його дочірнього радіонукліда 140La (T1/2=40 год) (лантан), продуктами розпаду яких є інертні радіоактивні гази", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у даний час радіаційна обстановка в регіоні стабільна.
Раніше Росгідромет повідомляв, що ці гази стали причиною короткочасного підвищення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання.
Дослідження проб проводилися в період з 8 по 23 серпня.
Нагадаємо, уже чотири станції моніторингу ядерних випробувань в Росії перестали передавати сигнал після вибуху ракети в Архангельській області.
Додамо, що радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності після вибуху ракети під Северодвінськом у Російській Федерації.