Став відомий склад радіоактивної хмари, що виникла після вибуху в РФ

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російська федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет) повідомила, що після надзвичайної події на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня було виявлено присутність "короткоживучих техногенних радіонуклідів барію і стронцію", передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Радіонуклідний склад проб, відібраних у Северодвінську, показав наявність короткоживучих техногенних радіонуклідів 91Sr (T1/2=9,3 год) (стронцій), 139Ba (T1/2=83 хв), 140Ba (T1/2=12,8 днів) (барій) і його дочірнього радіонукліда 140La (T1/2=40 год) (лантан), продуктами розпаду яких є інертні радіоактивні гази", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у даний час радіаційна обстановка в регіоні стабільна.

Раніше Росгідромет повідомляв, що ці гази стали причиною короткочасного підвищення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання.

Дослідження проб проводилися в період з 8 по 23 серпня.

Нагадаємо, уже чотири станції моніторингу ядерних випробувань в Росії перестали передавати сигнал після вибуху ракети в Архангельській області.

Додамо, що радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності після вибуху ракети під Северодвінськом у Російській Федерації.

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