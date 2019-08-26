Стал известен состав радиоактивного облака, возникшего после взрыва в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российская федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что после чрезвычайного происшествия на военном полигоне в Архангельской области 8 августа было обнаружено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч) (стронций), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) (барий) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40 ч) (лантан), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время радиационная обстановка в регионе стабильная.
Ранее Росгидромет сообщал, что эти газы стали причиной кратковременного повышения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.
Исследование проб проводилось в период с 8 по 23 августа.
Напомним, уже четыре станции мониторинга ядерных испытаний в России перестали передавать сигнал после взрыва ракеты в Архангельской области.
Добавим, радиометрическую сеть гидрометеорологической службы Украины переведен в режим повышенной готовности после взрыва ракеты под Северодвинска в Российской Федерации.