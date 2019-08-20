В Украине усилен мониторинг радиации после взрыва на полигоне в России - ДСНС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Радиометрическую сеть гидрометеорологической службы Украины переведен в режим повышенной готовности после взрыва ракеты под Северодвинска в Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“По прогнозным данным радиоактивно загрязненные воздушные массы могли гипотетически достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей. В связи с этим, радиометрическая сеть гидрометеорологической службы Украины переведенна в режим повышенной готовности из учащенным выполнением радиометрических измерений”, — указано в сообщении ведомства.
К режиму почащене измерений были привлечены метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей. После проведения дополнительного прогнозирования 12 августа, с учетом изменений погодных условий, к режиму почащене измерений привлекли Одесскую область.
“Результаты измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений, а именно мощность експозиционной дозы на всей территории Украины находится в своих привычных рамках, в воздушных пробах не обнаружено дополнительных радионуклидов, которые могут свидетельствовать о прохождении над территорией Украины радиоактивно загрязненных масс”, — добавили в ГСЧС.
Стоит отметить, что еще две станции мониторинга ядерных испытаний перестали передавать данные после взрыва в РФ.