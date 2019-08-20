В Україні посилено моніторинг радіації після вибуху на полігоні в Росії - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності після вибуху ракети під Северодвінськом у Російській Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“За прогнозними даними радіоактивно забруднені повітряні маси могли гіпотетично досягти території України в ніч з 11 на 12 серпня та охоплювати територію її східних та південно-східних областей. У зв’язку з цим, радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності з почащеним виконанням радіометричних вимірювань”, — вказано у повідомленні відомства.
До режиму почащених вимірювань були залучені метеостанції Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей. Після проведення додаткового прогнозування 12 серпня, з урахуванням змін погодних умов, до режиму почащених вимірювань долучили Одеську область.
“Результати вимірювань в період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін, а саме потужність експозиціної дози на всій території України знаходиться в своїх звичних межах, в повітряних пробах не виявлено додаткових радіонуклідів, які можуть свідчити про проходження над територією України радіоактивно забруднених мас”, — додали у ДСНС.
Варто зазначити, що ще дві станції моніторингу ядерних випробувань перестали передавати дані після вибуху в РФ.