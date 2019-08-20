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Ще дві станції моніторингу ядерних випробувань перестали передавати дані після вибуху в РФ

Ще дві станції моніторингу ядерних випробувань перестали передавати дані після вибуху в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Уже чотири станції моніторингу ядерних випробувань в Росії перестали передавати сигнал після вибуху ракети в Архангельській області. Про це The Wall Street Journal заявив виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) Лассіна Зербо, передає УНН.

Напередодні він повідомив, що 10 серпня вимкнулися станції в Кірові і Дубні, які є найближчими до місця вибуху. З 13 серпня, за словами Зербо, також перестала надходити інформація від станцій в Білібіно (Чукотка) і Залесово (Алтайський край). При цьому станція в Уссурійську продовжує працювати.

“Експерти продовжують звертатися до російських колег з приводу якнайшвидшого відновлення роботи станцій”, — сказав Зербо. Він відмовився робити висновки про те, чому станції перестали передавати сигнал. Раніше Зербо говорив, що російська сторона пояснювала це “проблемами з мережею і зв’язком”.

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Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в свою чергу заявив для ЗМІ, що інцидент в Архангельській області не має відношення до діяльності Організації ДВЗЯВ. Він додав, що передача даних з національних станцій системи моніторингу ядерних випробувань є добровільною.

Варто також нагадати, що після вибуху реактивної установки в РФ радіаційний фон перевищував норму у 4-16 разів.

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