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Лікарів не попередили про зараження радіацією постраждалих від вибуху в Сєвєродвінську - ЗМІ

Лікарів не попередили про зараження радіацією постраждалих від вибуху в Сєвєродвінську - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13503 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У лікаря Архангельської обласної лікарні, який лікував постраждалих під час вибуху ракети 8 серпня, виявили в м’язовій тканині радіоактивний нуклід цезій-137. Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на слова джерел в медичних колах, передає УНН.

Потерпілий лікар відмовився спілкуватися з журналістами — усі співробітники лікарні, які контактували з пораненими під час вибуху, на вимогу ФСБ підписали документи про нерозголошення.

Всього на обстеження до Москви відправили п’ять або шість співробітників лікарні, які спілкувалися з потерпілими, кажуть джерела видання. За їх словами, МОЗ пропонував пройти аналізи 60 медикам. За іншою інформацією, на аналізи в Москву могли відправитися близько 50 співробітників. Про це повідомляє видання “Північні новини” з посиланням на неназвану співробітницю лікарні. Офіційно це не підтверджено.

Чиновники і керівники лікарні не попередили лікарів, що постраждалі під час вибуху ракети заражені радіацією. За словами джерела The Moscow Times, у лікарів були підозри, але їм ніхто не сказав, що потрібно захищати себе. Співрозмовники видання кажуть, що лікарі, які лікували постраждалих, були в люті від того, що їх не попередили.

“Тільки через деякий час їм дали свинцеві фартухи, але це вже був не захист”, — наводять “Північні новини” слова співробітниці лікарні. Через радіоактивний пил на кілька днів закрили приймальне відділення лікарні і операційний блок, додала вона. Джерела Meduza в медичних колах раніше повідомляли, що палати, де лежали постраждалі від вибуху, обробили від радіоактивного зараження.

Прибуття постраждалих від радіоактивної аварії у Северодвінську до Москви

Також варто нагадати, що у РФ пояснили стрибок радіації після аварії на полігоні проходженням хмари.

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