У РФ пояснили стрибок радіації після аварії на полігоні проходженням хмари
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Короткочасне підвищення радіаційного фону в Северодвінську 8 серпня було викликано радіоактивною хмарою, повідомляється на сайті Росгідромету, пише УНН.
“Передбачається, що підвищення ПАЕД (потужність амбівалентного еквівалента дози гамма-випромінювання) на постах 8 серпня 2019 року пов’язане з проходженням хмари радіоактивних інертних газів”, — йдеться в повідомленні.
Короткочасне підвищення радіаційного фону зафіксували на шести точках в Архангельській області близько 12:00, тоді як о 14:30 ситуація нормалізувалася. Як пояснили в Росгідрометі, метеорологічна ситуація в Архангельській області 8 серпня сприяла швидкому розсіюванню хмари.
Варто також додати, що Росгідромет у вівторок, 13 серпня, повідомив, що рівень радіації в Сєверодвінську при інциденті на військовому полігоні короткочасно перевищував природні фонові значення на окремих станціях спостереження в 4-16 разів.
Також слід зазначити, що вибухи на військовому полігоні поблизу Архангельська, за попередньою оцінкою фахівців Державної інспекції ядерного регулювання України не загрожують українським регіонам радіологічними наслідками.