Після вибуху реактивної установки в РФ радіаційний фон перевищував норму у 4-16 разів

За даними відомства, вже через півгодини рівні знову різко знизилися, а ще через дві години обстановка нормалізувалася.

“За інформацією Північного УГМС на 12.00 за московським часом (аналогічний київському — ред.) 8 серпня 2019 року Архангельською територіальною системою АСКРО (АТ АСКРО) (автоматизовані системи контролю радіаційної обстановки) в шести з восьми пунктів Северодвінську зафіксовані перевищення потужності дози гамма-випромінювання в 4-16 раз у порівнянні з фоновими значення ПАЕД (потужності амбіентного еквівалента дози гамма випромінювання) для даної території”, — йдеться в повідомленні Росгідромету.

Згідно з даними відомства, при середньому значенні фону для Сєверодвінська пікові значення в цей момент досягали від 0,45 до 1,78 мікрозіверта на годину.

О 12:30 8 серпня радіаційний фон варіювався вже від 0,21 до 0,44 мікрозіверта на годину, о 13:00 — від 0,13 до 0,29 мікрозіверта на годину, а за станом на 14:30 “нормалізувався і становив від 0,13 до 0,16 мікрозіверта на годину”, наголошується в повідомленні.

Росгідромет також повідомив, що в Архангельську перевищень радіаційного фону 8 серпня не фіксувалося.

Як зазначав УНН, поранених при вибуху реактивної установки в РФ доставили в Москву у супроводі хімзахисту.