ЗМІ: поранених при вибуху реактивної установки в РФ доставили в Москву у супроводі хімзахисту

“У Москву доставили постраждалих під час вибуху під час випробувань в Северодвінську. Зверніть увагу, що водії реанімобілів одягнені в костюми хімзахисту, а машини — обмотані плівкою”, — вказано у повідомленні Baza.

Одночасно з цим, в Білому морі в районі села Ненокса Архангельської області, де 8 серпня вибухнув реактивний двигун, в той же день помітили транспортний танкер “Серебрянка”, призначений для збору і зберігання рідких радіоактивних відходів. Про це повідомив співробітник Міддлберійского інституту міжнародних досліджень в Монтереї, експерт з ядерної зброї Джеффрі Льюїс. Він виявив танкер на супутниковому знімку проекту Planet.

Джеффрі Льюїс вважає, що “Серебрянка” з’явилася в цьому районі через випробування крилатої ракети з ядерною установкою. На опублікованій карті позначено місце на березі, де, імовірно, розташований пусковий майданчик для крилатих ракет “Буревестник”. На карті він позначений як “Possible SSC-X-9 Launch Site” — за кодовою назвою цих ракет, прийнятій в НАТО. Крім того, в морі відзначені два невпізнаних судна і баржа, хоча цей район Білого моря закритий для вільного плавання.

Льюїс припустив, що пусковий майданчик біля села Ненокса міг з’явитися після закриття аналогічного майданчика біля Панькова на архіпелазі Нова Земля. Ще один майданчик, за його словами, розташований на полігоні Капустін Яр в Астраханській області — його використовують для випробувань ракет без ядерної енергоустановки.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w

— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019

After closing up the Pankovo site, Russia seems to have constructed a copy of the site at Nenoksa, with the same rail-based shelter. (There is also a similar facility at Kapustin Yar, which may be for tests without the nuclear-power unit.) pic.twitter.com/YiYLYytqGc

— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 8, 2019