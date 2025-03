СМИ: раненых при взрыве реактивной установки в РФ доставили в Москву в сопровождении химзащиты

“В Москву доставили пострадавших при взрыве во время испытаний в Северодвинске. Обратите внимание, что водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а машины — обмотаны плёнкой”, — указано в сообщении Baza.

Одновременно с этим, в Белом море в районе села Ненокса Архангельской области, где 8 августа взорвался реактивный двигатель, в тот же день заметили транспортный танкер “Серебрянка”, предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Об этом сообщил сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис. Он обнаружил танкер на спутниковом снимке проекта Planet.

Джеффри Льюис считает, что “Серебрянка” появилась в этом районе из-за испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. На опубликованной карте отмечено место на берегу, где, предположительно, расположена пусковая площадка для крылатых ракет “Буревестник”. На карте она обозначена как “Possible SSC-X-9 Launch Site” — по кодовому названию этих ракет, принятой в НАТО. Кроме того, в море отмечены два неопознанных судна и баржа, хотя этот район Белого моря закрыт для свободного плавания.

Льюис допустил, что пусковая площадка возле села Ненокса могла появиться после закрытия аналогичной площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля. Еще одна площадка, по его словам, расположена на полигоне Капустин Яр в Астраханской области — ее используют для испытаний ракет без ядерной энергоустановки.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile.

After closing up the Pankovo site, Russia seems to have constructed a copy of the site at Nenoksa, with the same rail-based shelter. (There is also a similar facility at Kapustin Yar , which may be for tests without the nuclear-power unit.)

