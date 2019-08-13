После взрыва реактивной установки в РФ радиационный фон превышал норму в 4-16 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Росгидромет во вторник сообщил, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне кратковременно превышал естественные фоновые значения на отдельных станциях наблюдения в 4-16 раз, пишет УНН со ссылкой агентство ТАСС.
По данным ведомства, уже через полчаса уровни вновь резко понизились, а еще спустя два часа обстановка нормализовалась.
“По информации Северного УГМС на 12.00 по московскому времени (аналогичное киевскому — ред.) 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (АТ АСКРО) (автоматизированные системы контроля радиационной обстановки) в шести из восьми пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма излучения) для данной территории”, — говорится в сообщении Росгидромета. Согласно данным ведомства, при среднем значении фона для Северодвинска пиковые значения в этот момент достигали от 0,45 до 1,78 микрозиверта в час.
Согласно данным ведомства, при среднем значении фона для Северодвинска пиковые значения в этот момент достигали от 0,45 до 1,78 микрозиверта в час.
В 12:30 8 августа радиационный фон варьировался уже от 0,21 до 0,44 микрозиверта в час, в 13:00 — от 0,13 до 0,29 микрозиверта в час, а по состоянию на 14:30 “нормализировался и составлял от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час”, отмечается в сообщении.
Росгидромет также сообщил, что в Архангельске превышений радиационного фона 8 августа не фиксировалось.
Как отмечал УНН, раненых при взрыве реактивной установки в РФ доставили в Москву в сопровождении химзащиты.