Вибух реактивної установки в РФ: стало відомо, чи становить загрозу Україні радіація

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Вибухи на військовому полігоні поблизу Архангельська, за попередньою оцінкою фахівців Державної інспекції ядерного регулювання України не загрожують українським регіонам радіологічними наслідками, пише УНН.

За інформацією українського відомства, склад джерел викидів, кількість, активність, форма застосування, потужність вибуху і тривалість пожежі на даний час не відомі. При цьому, доступні “для аналізу експертні думки дають змогу припустити, що в результаті вибуху сталося руйнування і розсіювання „ізотопних джерел живлення“, що призвело до короткострокового підвищення радіаційного фону (до 2 мкЗв-год на відстані 40 км на схід від місця події)”.

“Перше і єдине повідомлення про короткострокове підвищення радіаційного фону (гамма-випромінювання) за даними датчиків автоматизованої системи радіаційного моніторингу було розміщено на офіційному веб-сайті адміністрації м. Северодвинськ 8 серпня о 14.35. З часом це повідомлення було видалено із посиланням на те, що „розслідування події знаходиться в компетенції Міністерства оборони РФ“. Цей факт був розцінений російським і міжнародним суспільством як черговий приклад приховування властями масштабу та наслідків події і спровокував різноманітні інтерпретації в інформаційному просторі”, — вказано у повідомленні служби.

Фахівці також повідомили, що: “Така подія не є ядерним вибухом, не повинна супроводжуватись появою радіоактивного йоду-131, та, з урахуванням відстані і даних метеопрогнозу, не загрожує території України радіологічними наслідками, які б потребували вжиття заходів захисту та безпеки для громадян, майна та довкілля”.

За прогнозом Українського Гідрометцентру ДСНС, у зону несуттєвого ризику по траєкторії руху повітряних мас, потрапляє східна частина Луганської області, при цьому будь-яких змін радіаційного фону (гамма-випромінювання) не очікується.

Варто нагадати, що після вибуху реактивної установки в РФ радіаційний фон перевищував норму у 4-16 разів.

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