Вибух реактивної установки в РФ: стало відомо, чи становить загрозу Україні радіація

За інформацією українського відомства, склад джерел викидів, кількість, активність, форма застосування, потужність вибуху і тривалість пожежі на даний час не відомі. При цьому, доступні “для аналізу експертні думки дають змогу припустити, що в результаті вибуху сталося руйнування і розсіювання „ізотопних джерел живлення“, що призвело до короткострокового підвищення радіаційного фону (до 2 мкЗв-год на відстані 40 км на схід від місця події)”.

“Перше і єдине повідомлення про короткострокове підвищення радіаційного фону (гамма-випромінювання) за даними датчиків автоматизованої системи радіаційного моніторингу було розміщено на офіційному веб-сайті адміністрації м. Северодвинськ 8 серпня о 14.35. З часом це повідомлення було видалено із посиланням на те, що „розслідування події знаходиться в компетенції Міністерства оборони РФ“. Цей факт був розцінений російським і міжнародним суспільством як черговий приклад приховування властями масштабу та наслідків події і спровокував різноманітні інтерпретації в інформаційному просторі”, — вказано у повідомленні служби.

Фахівці також повідомили, що: “Така подія не є ядерним вибухом, не повинна супроводжуватись появою радіоактивного йоду-131, та, з урахуванням відстані і даних метеопрогнозу, не загрожує території України радіологічними наслідками, які б потребували вжиття заходів захисту та безпеки для громадян, майна та довкілля”.

За прогнозом Українського Гідрометцентру ДСНС, у зону несуттєвого ризику по траєкторії руху повітряних мас, потрапляє східна частина Луганської області, при цьому будь-яких змін радіаційного фону (гамма-випромінювання) не очікується.

Варто нагадати, що після вибуху реактивної установки в РФ радіаційний фон перевищував норму у 4-16 разів.