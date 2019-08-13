Взрыв реактивной установки в РФ: стало известно, представляет ли угрозу Украине радиация

По информации украинского ведомства, состав источников выбросов, количество, активность, форма применения, мощность взрыва и продолжительность пожара в настоящее время не известны. При этом, доступные “для анализа экспертные мнения позволяют предположить, что в результате взрыва произошло разрушение и рассеяние „изотопных источников питания“, что привело к краткосрочному повышению радиационного фона (до 2 мкЗв-ч на расстоянии 40 км восточнее места происшествия)”.

“Первое и единственное сообщение о краткосрочном повышении радиационного фона (гамма-излучение) по данным датчиков автоматизированной системы радиационного мониторинга было размещено на официальном сайте администрации г. Северодвинск 8 августа в 14.35. Со временем это сообщение было удалено со ссылкой на то, что „расследование происшествия находится в компетенции Министерства обороны РФ“. Этот факт был расценен российским и международным обществом как очередной пример сокрытия властями масштаба и последствий происшествия и спровоцировал различные интерпретации в информационном пространстве”, — указано в сообщении службы.

Специалисты также сообщили, что: “Такое событие не является ядерным взрывом, не должно сопровождаться появлением радиоактивного йода-131, и, с учетом расстояния и данных метеопрогноза, не угрожает территории Украины радиологическим последствиям, требующих принятия мер защиты и безопасности для граждан, имущества и окружающей среды ”.

По прогнозу Украинского Гидрометцентра ГСЧС, в зону несущественного риска по траектории движения воздушных масс, попадает восточная часть Луганской области, при этом каких-либо изменений радиационного фона (гамма-излучение) не ожидается.

Стоит напомнить, что после взрыва реактивной установки в РФ радиационный фон превышал норму в 4-16 раз.