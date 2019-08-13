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Взрыв реактивной установки в РФ: стало известно, представляет ли угрозу Украине радиация

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Взрывы на военном полигоне близ Архангельска, по предварительной оценке специалистов Государственной инспекции ядерного регулирования Украины не угрожают украинским регионам радиологическими последствиями, пишет УНН.

По информации украинского ведомства, состав источников выбросов, количество, активность, форма применения, мощность взрыва и продолжительность пожара в настоящее время не известны. При этом, доступные “для анализа экспертные мнения позволяют предположить, что в результате взрыва произошло разрушение и рассеяние „изотопных источников питания“, что привело к краткосрочному повышению радиационного фона (до 2 мкЗв-ч на расстоянии 40 км восточнее места происшествия)”.

“Первое и единственное сообщение о краткосрочном повышении радиационного фона (гамма-излучение) по данным датчиков автоматизированной системы радиационного мониторинга было размещено на официальном сайте администрации г. Северодвинск 8 августа в 14.35. Со временем это сообщение было удалено со ссылкой на то, что „расследование происшествия находится в компетенции Министерства обороны РФ“. Этот факт был расценен российским и международным обществом как очередной пример сокрытия властями масштаба и последствий происшествия и спровоцировал различные интерпретации в информационном пространстве”, — указано в сообщении службы.

Специалисты также сообщили, что: “Такое событие не является ядерным взрывом, не должно сопровождаться появлением радиоактивного йода-131, и, с учетом расстояния и данных метеопрогноза, не угрожает территории Украины радиологическим последствиям, требующих принятия мер защиты и безопасности для граждан, имущества и окружающей среды ”.

По прогнозу Украинского Гидрометцентра ГСЧС, в зону несущественного риска по траектории движения воздушных масс, попадает восточная часть Луганской области, при этом каких-либо изменений радиационного фона (гамма-излучение) не ожидается.

Стоит напомнить, что после взрыва реактивной установки в РФ радиационный фон превышал норму в 4-16 раз.

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