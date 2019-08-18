Врачи не предупредили о заражении радиацией пострадавших от взрыва в Северодвинске - СМИ

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КИЕВ. 18 августа. УНН. У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве ракеты 8 августа, обнаружили в мышечной ткани радиоактивный нуклид цезий-137. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на слова источников в медицинских кругах, передает УНН.

Пострадавший врач отказался общаться с журналистами — все сотрудники больницы, контактировавшие с ранеными при взрыве, по требованию ФСБ подписали документы о неразглашении.

Всего на обследование в Москву отправили пять или шесть сотрудников больницы, общавшихся с пострадавшими, говорят источники издания. По их словам, Минздрав предлагал пройти анализы 60 медикам. По другой информации, на анализы в Москву могли отправиться около 50 сотрудников. Об этом сообщает издание “Северные новости” со ссылкой на неназванную сотрудницу больницы. Официально это не подтверждено.

Чиновники и руководители больницы не предупредили врачей, что пострадавшие при взрыве ракеты заражены радиацией. По словам источника The Moscow Times, у врачей были подозрения, но им никто не сказал, что нужно защищать себя. Собеседники издания говорят, что врачи, лечившие пострадавших, были в ярости от того, что их не предупредили.

“Только спустя некоторое время им дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита”, — приводят “Северные новости” слова сотрудницы больницы. Из-за радиоактивной пыли на несколько дней закрыли приемное отделение больницы и операционный блок, добавила она. Источники Meduza в медицинских кругах ранее сообщали, что палаты, где лежали пострадавшие от взрыва, обработали от радиоактивного заражения.

Прибытие пострадавших от радиоактивной аварии в Северодвинске в Москву

Также стоит напомнить, что в РФ объяснили скачок радиации после аварии на полигоне прохождением облака.

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