Еще две станции мониторинга ядерных испытаний перестали передавать данные после взрыва в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Уже четыре станции мониторинга ядерных испытаний в России перестали передавать сигнал после взрыва ракеты в Архангельской области. Об этом The Wall Street Journal заявил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо, передает УНН.
Накануне он сообщил, что 10 августа отключились станции в Кирове и Дубне, которые являются ближайшими к месту взрыва. С 13 августа, по словам Зербо, также перестала поступать информация от станций в Билибино (Чукотка) и Залесово (Алтайский край). При этом станция в Уссурийске продолжает работать.
“Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам по поводу скорейшего возобновления работы станций”, — сказал Зербо. Он отказался делать выводы о том, почему станции перестали передавать сигнал. Ранее Зербо говорил, что российская сторона объясняла это “проблемами с сетью и связью”.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь заявил для СМИ, что инцидент в Архангельской области не имеет отношения к деятельности Организации ДВЗЯИ. Он добавил, что передача данных с национальных станций системы мониторинга ядерных испытаний является добровольной.
Стоит также напомнить, что после взрыва реактивной установки в РФ радиационный фон превышал норму в 4-16 раз.