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Дві станції моніторингу ядерних вибухів в РФ вимкнулися після НП з ракетою під Северодвінськом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Дві станції моніторингу, що діють в РФ в рамках Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), перестали передавати сигнал після вибуху ракети під Северодвінськом. Про це The Wall Street Journal заявив глава Організації ДВЗЯВ Лассіна Зербо, пише УНН.

Йдеться про станції в Кірові і Дубні, які є найближчими до місця вибуху. Вони перестали передавати сигнал через два дні після НП. За словами Зербо, російська сторона пояснила це “проблемами з мережею і зв’язком”.

Глава Організації ДВЗЯВ відмовився назвати можливу причину відключення станцій. “Ми очікуємо подальших звітів, коли станції або системи зв’язку будуть повністю відновлені”, — заявив Зербо.

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Він також написав про проблеми з двома російськими станціями в Twitter. Крім того, Зербо виклав карту можливого поширення “гіпотетичних часток” після вибуху.

За версією “Росатома”, 8 серпня на полігоні під Северодвінськом вибухнула ракета, в двигуні якої використовувався радіоактивне ізотопне джерело живлення. Під час вибуху загинули не менше п’яти осіб.

Росгідромет заявив, що після вибуху в Северодвінську зафіксували короткочасне перевищення рівня гамма-випромінювання в 4-16 разів. Відомство пояснило це проходженням радіоактивної хмари.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

Нагадуємо, поранених при вибуху реактивної установки в РФ доставили в Москву у супроводі хімзахисту.

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