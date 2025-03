Дві станції моніторингу ядерних вибухів в РФ вимкнулися після НП з ракетою під Северодвінськом

Йдеться про станції в Кірові і Дубні, які є найближчими до місця вибуху. Вони перестали передавати сигнал через два дні після НП. За словами Зербо, російська сторона пояснила це “проблемами з мережею і зв’язком”.

Глава Організації ДВЗЯВ відмовився назвати можливу причину відключення станцій. “Ми очікуємо подальших звітів, коли станції або системи зв’язку будуть повністю відновлені”, — заявив Зербо.

Він також написав про проблеми з двома російськими станціями в Twitter. Крім того, Зербо виклав карту можливого поширення “гіпотетичних часток” після вибуху.

За версією “Росатома”, 8 серпня на полігоні під Северодвінськом вибухнула ракета, в двигуні якої використовувався радіоактивне ізотопне джерело живлення. Під час вибуху загинули не менше п’яти осіб.

Росгідромет заявив, що після вибуху в Северодвінську зафіксували короткочасне перевищення рівня гамма-випромінювання в 4-16 разів. Відомство пояснило це проходженням радіоактивної хмари.

Нагадуємо, поранених при вибуху реактивної установки в РФ доставили в Москву у супроводі хімзахисту.