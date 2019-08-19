Две станции мониторинга ядерных взрывов в РФ выключились после ЧП с ракетой под Северодвинском
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Две станции мониторинга, действующие в РФ в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), перестали передавать сигнал после взрыва ракеты под Северодвинском. Об этом The Wall Street Journal заявил глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо, пишет УНН.
Речь идет о станциях в Кирове и Дубне, которые являются ближайшими к месту взрыва. Они перестали передавать сигнал через два дня после ЧП. По словам Зербо, российская сторона объяснила это “проблемами с сетью и связью”.
Глава Организации ДВЗЯИ отказался назвать возможную причину отключения станций. “Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены”, — заявил Зербо.
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Он также написал о проблемах с двумя российскими станциями в Twitter. Кроме того, Зербо выложил карту возможного распространения “гипотетических частиц” после взрыва.
По версии “Росатома”, 8 августа на полигоне под Северодвинском взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. При взрыве погибли не менее пяти человек.
Росгидромет заявил, что после взрыва в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз. Ведомство объяснило это прохождением радиоактивного облака.
To requests on #IMS detection beyond #CTBT , data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w / station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019
Напоминаем, раненых при взрыве реактивной установки в РФ доставили в Москву в сопровождении химзащиты.