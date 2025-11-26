Стартував конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розпочало відбір кандидатів на чотири посади незалежних членів наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". Відбір проводиться за затвердженими критеріями та за участю міжнародних партнерів у рамках спільного плану дій із країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в компанії. Про це повідомліє пресслужба Міндовкілля, пише УНН.

Цей конкурс є практичним результатом спільного плану дій з країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі", узгодженого наприкінці минулого тижня - йдеться у повідомленні.

Впродовж наступного періоду– з 25 листопада до 4 грудня 2025 року – кандидати можуть подати пакет документів українською та англійською мовами на адресу: [email protected].

Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з підтвердженим релевантним досвідом керівної роботи.

Подальша процедура відбору включає:

оцінк поданих документів,

співбесід за участю рекрутингового агентства,

перевірк доброчесності,

формуванн короткого списку,

фінальні інтерв’ю Номінаційним комітетом, який визначить переможців за прозорою т відкритою процедурою, узгодженою спільно з міжнародними партнерами.

Доповнення

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Раніше повідомлялось, що конкурс наглядової ради НАЕК "Енергоатом" проведуть до кінця року за повною процедурою, як того вимагають міжнародні партнери. До цього часу уряд виконуватиме функції наглядової ради, співпрацюючи з номінаційним комітетом.