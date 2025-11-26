Стартував конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

$42.400.03
Ексклюзив
09:34
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
06:31
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в росії зважають найбільше - Зеленський
25 листопада, 23:57
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"
26 листопада, 01:00
Ердоган пропонує поновити прямі переговори між Україною та рф у Стамбулі
26 листопада, 02:02
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT
26 листопада, 02:31
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД
26 листопада, 03:33
Публікації
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
Ексклюзив
07:00
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів
24 листопада, 17:21
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом
22 листопада, 19:12
Стартував конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

Київ • УНН

 • 890 перегляди

Розпочато відбір кандидатів на 4 незалежні посади в наглядовій раді АТ «НАЕК «Енергоатом» у рамках плану з реформування корпоративного управління за стандартами G7.

Стартував конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розпочало відбір кандидатів на чотири посади незалежних членів наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". Відбір проводиться за затвердженими критеріями та за участю міжнародних партнерів у рамках спільного плану дій із країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в компанії. Про це повідомліє пресслужба Міндовкілля, пише УНН.

Цей конкурс є практичним результатом спільного плану дій з країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі", узгодженого наприкінці минулого тижня

- йдеться у повідомленні.

Впродовж наступного періоду– з 25 листопада до 4 грудня 2025 року – кандидати можуть подати пакет документів українською та англійською мовами на адресу: [email protected].

Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з підтвердженим релевантним  досвідом керівної роботи.

Подальша процедура відбору включає:

  • оцінк поданих документів,
    • співбесід за участю рекрутингового агентства,
      • перевірк доброчесності,
        • формуванн короткого списку,
          • фінальні інтерв’ю Номінаційним комітетом, який визначить переможців за прозорою т відкритою процедурою, узгодженою спільно з міжнародними партнерами.

            Доповнення

            10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

            У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

            САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

            Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

            Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

            Раніше повідомлялось, що конкурс наглядової ради НАЕК "Енергоатом" проведуть до кінця року за повною процедурою, як того вимагають міжнародні партнери. До цього часу уряд виконуватиме функції наглядової ради, співпрацюючи з номінаційним комітетом.

            Ольга Розгон

            СуспільствоЕкономіка
            Енергоатом