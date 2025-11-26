$42.400.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Стартовал конкурс на 4 должности независимых членов наблюдательного совета "Энергоатома"

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Начат отбор кандидатов на 4 независимые должности в наблюдательном совете АО «НАЭК «Энергоатом» в рамках плана по реформированию корпоративного управления по стандартам G7.

Стартовал конкурс на 4 должности независимых членов наблюдательного совета "Энергоатома"

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины начало отбор кандидатов на четыре должности независимых членов наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Отбор проводится по утвержденным критериям и с участием международных партнеров в рамках совместного плана действий со странами G7 по перезапуску корпоративного управления в компании. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды, пишет УНН.

Этот конкурс является практическим результатом совместного плана действий со странами G7 по перезапуску корпоративного управления в "Энергоатоме", согласованного в конце прошлой недели

- говорится в сообщении.

В течение следующего периода – с 25 ноября по 4 декабря 2025 года – кандидаты могут подать пакет документов на украинском и английском языках по адресу: [email protected].

Подаваться могут украинские и иностранные специалисты с подтвержденным релевантным опытом руководящей работы.

Дальнейшая процедура отбора включает:

  • оценка поданных документов,
    • собеседование с участием рекрутингового агентства,
      • проверка добросовестности,
        • формирование короткого списка,
          • финальные интервью Номинационным комитетом, который определит победителей по прозрачной и открытой процедуре, согласованной совместно с международными партнерами.

            Дополнение

            10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

            В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

            САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

            Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

            Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

            Ранее сообщалось, что конкурс наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" проведут до конца года по полной процедуре, как того требуют международные партнеры. До этого времени правительство будет выполнять функции наблюдательного совета, сотрудничая с номинационным комитетом.

            Ольга Розгон

            Энергоатом