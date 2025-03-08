Стармер обговорив з прем'єром Австралії участь його країни у "коаліції охочих" для підтримки України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів переговори з австралійським колегою щодо "Коаліції охочих" для України. У вівторок у Парижі відбудеться зустріч начальників оборонних відомств для обговорення подальших дій.
У суботу, 08 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив питання України зі своїм австралійським колегою Ентоні Альбанезе та привітав його зобов’язання розглянути можливість внеску в "Коаліцію охочих" для України. Про це інформує Голос Америки із посиланням на Reuters, передає УНН.
Офіс британського прем'єра повідомляє, що Стармер "з нетерпінням чекає зустрічі начальників оборонних відомств у Парижі у вівторок "для обговорення кризи"
Зазначається, що Велика Британія, Франція та інші країни активізують свої зусилля в "коаліції охочих" і прагнутимуть залучити США до своєї підтримки України.
Як пише Голос Америки, наступна зустріч для обговорення дій коаліції має відбутися у Парижі у вівторок.
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