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Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Киев • УНН

 • 45826 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с австралийским коллегой по поводу "Коалиции желающих" для Украины. Во вторник в Париже состоится встреча начальников оборонных ведомств для обсуждения дальнейших действий.

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

В субботу, 8 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил вопросы Украины со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе и приветствовал его обязательство рассмотреть возможность вклада в "Коалицию желающих" для Украины. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters, передает УНН.

Офис британского премьера сообщает, что Стармер "с нетерпением ждет встречи начальников оборонных ведомств в Париже во вторник "для обсуждения кризиса"

- говорится в посте.

Отмечается, что Великобритания, Франция и другие страны активизируют свои усилия в "коалиции желающих" и будут стремиться привлечь США к своей поддержке Украины.

Как пишет Голос Америки, следующая встреча для обсуждения действий коалиции должна состояться в Париже во вторник. 

Напоминаем

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине. Заявление прозвучало после решения Трампа приостановить военную помощь США Украине из-за спора с Зеленским.

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico07.03.25, 09:59 • 57478 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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