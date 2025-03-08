Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с австралийским коллегой по поводу "Коалиции желающих" для Украины. Во вторник в Париже состоится встреча начальников оборонных ведомств для обсуждения дальнейших действий.
В субботу, 8 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил вопросы Украины со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе и приветствовал его обязательство рассмотреть возможность вклада в "Коалицию желающих" для Украины. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters, передает УНН.
Офис британского премьера сообщает, что Стармер "с нетерпением ждет встречи начальников оборонных ведомств в Париже во вторник "для обсуждения кризиса"
Отмечается, что Великобритания, Франция и другие страны активизируют свои усилия в "коалиции желающих" и будут стремиться привлечь США к своей поддержке Украины.
Как пишет Голос Америки, следующая встреча для обсуждения действий коалиции должна состояться в Париже во вторник.
Напоминаем
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине. Заявление прозвучало после решения Трампа приостановить военную помощь США Украине из-за спора с Зеленским.
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico07.03.25, 09:59 • 57478 просмотров