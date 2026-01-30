Стануть пунктами незламності: у Києві планують частину супермаркетів запустити цілодобово

$42.770.19
51.230.00
ukenru
29 січня, 23:28 • 10065 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 22346 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 19400 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 18352 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 26013 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 21599 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 33821 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 29606 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 32839 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 29276 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.1м/с
87%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією працює понад 200 бригад - Шмигаль29 січня, 20:45 • 7078 перегляди
Частина Закарпаття може залишитися без газу через танення снігу та підйом води у Тисі 29 січня, 20:54 • 8362 перегляди
На нафтопереробному заводі Tüpraş İzmit поблизу Стамбула стався вибух29 січня, 20:56 • 8196 перегляди
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування00:29 • 9764 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto05:12 • 5158 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 25979 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 20067 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 23587 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 84096 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 112186 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Скотт Бессент
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Брюссель
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 10671 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 11774 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 35185 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 60847 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 57809 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Золото
Financial Times

Стануть пунктами незламності: у Києві планують частину супермаркетів запустити цілодобово

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Уряд закликав торговельні мережі організувати цілодобову роботу супермаркетів у Деснянському районі Києва. Вони забезпечуватимуть доступ до продуктів та функціонуватимуть як пункти незламності.

Стануть пунктами незламності: у Києві планують частину супермаркетів запустити цілодобово

У Києві уряд хоче організувати цілодобову роботу окремих супермаркетів у Деснянському районі, у тому числі як пунктів незламності, і закликало до цього торговельні мережі, пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Деталі

Мінекономіки "звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати жителів Деснянського району міста Києва та організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів".

Такі торговельні об'єкти, як зазначили у міністерстві, мають:

  • забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування;
    • частково виконувати функції пунктів незламності (надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої).

      Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив про готовність торговельних мереж підтримати киян.

      Очікується, що супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень.

      Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси буде оприлюднено Деснянською районною державною адміністрацією.

      У Києві запроваджено оновлені правила комендантської години17.01.26, 20:08 • 6121 перегляд

      Юлія Шрамко

      СуспільствоКиїв
      Енергетика
      Опалення
      Кабінет Міністрів України
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      Київ