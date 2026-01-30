Стануть пунктами незламності: у Києві планують частину супермаркетів запустити цілодобово

У Києві уряд хоче організувати цілодобову роботу окремих супермаркетів у Деснянському районі, у тому числі як пунктів незламності, і закликало до цього торговельні мережі, пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Деталі

Мінекономіки "звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати жителів Деснянського району міста Києва та організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів".

Такі торговельні об'єкти, як зазначили у міністерстві, мають:

забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування;

частково виконувати функції пунктів незламності (надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої).

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив про готовність торговельних мереж підтримати киян.

Очікується, що супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень.

Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси буде оприлюднено Деснянською районною державною адміністрацією.

У Києві запроваджено оновлені правила комендантської години