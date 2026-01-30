$42.770.19
29 января, 23:28 • 9852 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 21839 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 19078 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 18103 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 25596 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 21490 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 33731 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 29569 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 32816 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 29254 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Станут пунктами несокрушимости: в Киеве планируют часть супермаркетов запустить круглосуточно

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Правительство призвало торговые сети организовать круглосуточную работу супермаркетов в Деснянском районе Киева. Они будут обеспечивать доступ к продуктам и функционировать как пункты несокрушимости.

Станут пунктами несокрушимости: в Киеве планируют часть супермаркетов запустить круглосуточно

В Киеве правительство хочет организовать круглосуточную работу отдельных супермаркетов в Деснянском районе, в том числе как пунктов несокрушимости, и призвало к этому торговые сети, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

Минэкономики "обратилось к торговым сетям с просьбой поддержать жителей Деснянского района города Киева и организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов".

Такие торговые объекты, как отметили в министерстве, должны:

  • обеспечивать бесперебойный доступ населения к продуктам питания;
    • частично выполнять функции пунктов несокрушимости (предоставлять возможность согреться и подзарядить мобильные устройства).

      Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил о готовности торговых сетей поддержать киевлян.

      Ожидается, что супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии централизованного электроснабжения, так и с использованием собственных источников электрогенерации в случае отключений.

      Информация о начале работы супермаркетов в круглосуточном режиме, а также перечень магазинов и их адреса будет обнародована Деснянской районной государственной администрацией.

      В Киеве введены обновленные правила комендантского часа17.01.26, 20:08 • 6121 просмотр

      Юлия Шрамко

