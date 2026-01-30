Станут пунктами несокрушимости: в Киеве планируют часть супермаркетов запустить круглосуточно

В Киеве правительство хочет организовать круглосуточную работу отдельных супермаркетов в Деснянском районе, в том числе как пунктов несокрушимости, и призвало к этому торговые сети, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

Минэкономики "обратилось к торговым сетям с просьбой поддержать жителей Деснянского района города Киева и организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов".

Такие торговые объекты, как отметили в министерстве, должны:

обеспечивать бесперебойный доступ населения к продуктам питания;

частично выполнять функции пунктов несокрушимости (предоставлять возможность согреться и подзарядить мобильные устройства).

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил о готовности торговых сетей поддержать киевлян.

Ожидается, что супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии централизованного электроснабжения, так и с использованием собственных источников электрогенерации в случае отключений.

Информация о начале работы супермаркетов в круглосуточном режиме, а также перечень магазинов и их адреса будет обнародована Деснянской районной государственной администрацией.

