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05:23 • 25047 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124991 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184112 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148442 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139703 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117780 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108263 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103023 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143413 перегляди

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Стан Папи Франциска дещо покращився - Ватикан

Стан Папи Франциска дещо покращився - Ватикан

Київ • УНН

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Папа Франциск демонструє позитивну динаміку у лікуванні респіраторного кризу та ниркової недостатності. Понтифік навіть зміг здійснити телефонний дзвінок до парафії в Газі.

Стан здоров’я Папи Франциска демонструє позитивну динаміку, хоча лікарі зберігають обережність у прогнозах. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє пресслужба Святого Престолу, 24 лютого у понтифіка не зафіксовано жодних нових респіраторних кризів, а результати медичних обстежень свідчать про покращення. 

Згідно з офіційним повідомленням, незначна ниркова недостатність не викликає занепокоєння, а киснева терапія триває з поступовим зменшенням інтенсивності. Незважаючи на загальну складність клінічної картини, Папа Франциск зміг повернутися до роботи та навіть здійснив телефонний дзвінок до парафії в Газі, висловивши підтримку місцевим вірянам. 

Святіший Отець подякував усім, хто молиться за його здоров’я, та висловив вдячність за вияв солідарності.

Нагадаємо

Нещодавно було поінформовано, що Папа Франциск другий день перебуває у критичному стані через респіраторний криз. У нього виявлено початкову ниркову недостатність, він отримує кисневу терапію та переливання крові.

Папа Франциск другий день у критичному стані24.02.25, 03:50 • 26154 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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