Стан Папи Франциска дещо покращився - Ватикан

Стан здоров’я Папи Франциска демонструє позитивну динаміку, хоча лікарі зберігають обережність у прогнозах. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН.

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Як повідомляє пресслужба Святого Престолу, 24 лютого у понтифіка не зафіксовано жодних нових респіраторних кризів, а результати медичних обстежень свідчать про покращення.

Згідно з офіційним повідомленням, незначна ниркова недостатність не викликає занепокоєння, а киснева терапія триває з поступовим зменшенням інтенсивності. Незважаючи на загальну складність клінічної картини, Папа Франциск зміг повернутися до роботи та навіть здійснив телефонний дзвінок до парафії в Газі, висловивши підтримку місцевим вірянам.

Святіший Отець подякував усім, хто молиться за його здоров’я, та висловив вдячність за вияв солідарності.

Нагадаємо

Нещодавно було поінформовано, що Папа Франциск другий день перебуває у критичному стані через респіраторний криз. У нього виявлено початкову ниркову недостатність, він отримує кисневу терапію та переливання крові.

Папа Франциск другий день у критичному стані