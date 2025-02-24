Папа Франциск другий день у критичному стані

Папа Римський Франциск другий день поспіль перебуває у критичному стані. Він отримує кисень через носові канюлі, також у нього виявили початкову ниркову недостатність. Про це інформує Vatican News із посиланням на пресслужбу Святого Престолу, передає УНН.

Деталі

Vatican News у неділю, 23 лютого повідомили, що Папа Франциск отримав два курси концентрату еритроцитів, що принесло користь та відновло показники гемоглобіну.

Тромбоцитопенія залишається стабільною, проте деякі аналізи крові свідчать про початкову, легку ниркову недостатність, яка перебуває під контролем - йдеться у дописі Vatican News.

Також зазначається, що понтифік отримує високопоточну кисневу терапію через носові канюлі залишається притомним і добре орієнтується.

Через складність клінічної картини та необхідність очікування на результати фармакологічної терапії прогноз щодо результатів лікування Папи Франциска залишається "стриманим".

Крім того, вказано, що вранці, у апартаментах, облаштованих на 10-му поверсі, Папа взяв участь у месі разом з тими, хто піклується про нього впродовж цих днів перебування в лікарні.

Нагадаємо

В суботу, 22 лютого повідомлялося, що Папа Римський Франциск перебуває у критичному стані після астматичного респіраторного кризу. Йому зробили переливання крові, однак прогноз невизначений.

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