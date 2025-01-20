Папа Римський сказав Трампу, що сподівається, що під його керівництвом не буде "місця для ненависті"
Київ • УНН
Папа Франциск привітав Дональда Трампа з інавгурацією та висловив надію на відсутність ненависті в США під його керівництвом. Понтифік також висловив занепокоєння щодо планів масової депортації мігрантів.
Глава Католицької церкви Папа Франциск звернувся до нового президента США Дональда Трампа і висловив надію, що під його керівництвом в Сполучених Штатах "не буде місця ненависті, дискримінації або виключення". Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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З нагоди Вашої інавгурації як сорок сьомого президента Сполучених Штатів Америки я сердечно вітаю Вас і запевняю у своїх молитвах, що Всемогутній Бог дарує Вам мудрість, силу і захист при виконанні Ваших високих обов'язків
Також, він висловив надію, що під керівництвом Трампа "американський народ буде процвітати і завжди прагнути побудувати більш справедливе суспільство, в якому немає місця ненависті, дискримінації або виключенню".
У той же час, - продовжив він, - оскільки наше людство стикається з численними проблемами, не кажучи вже про лиха війни, я також прошу Бога направити ваші зусилля на сприяння миру і примирення між народами
Нагадаємо
Глава Католицької церкви Папа Франциск висловив серйозне занепокоєння щодо заяв Трампа про масштабну депортацію нелегальних мігрантів. Понтифік назвав можливі депортації гуманітарною катастрофою під час інтерв'ю італійським журналістам.