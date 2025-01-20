Папа Римський сказав Трампу, що сподівається, що під його керівництвом не буде "місця для ненависті"

Глава Католицької церкви Папа Франциск звернувся до нового президента США Дональда Трампа і висловив надію, що під його керівництвом в Сполучених Штатах "не буде місця ненависті, дискримінації або виключення". Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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З нагоди Вашої інавгурації як сорок сьомого президента Сполучених Штатів Америки я сердечно вітаю Вас і запевняю у своїх молитвах, що Всемогутній Бог дарує Вам мудрість, силу і захист при виконанні Ваших високих обов'язків

Також, він висловив надію, що під керівництвом Трампа "американський народ буде процвітати і завжди прагнути побудувати більш справедливе суспільство, в якому немає місця ненависті, дискримінації або виключенню".

У той же час, - продовжив він, - оскільки наше людство стикається з численними проблемами, не кажучи вже про лиха війни, я також прошу Бога направити ваші зусилля на сприяння миру і примирення між народами