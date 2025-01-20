Папа Римський сказав Трампу, що сподівається, що під його керівництвом не буде "місця для ненависті"

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 6822 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 21347 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 47852 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 103445 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 129646 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 127080 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 144476 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173211 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220094 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176282 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 103306 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 109129 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 142193 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 125356 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 102135 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 6822 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 40328 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 197264 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 195177 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 326469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 14165 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 18304 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 66419 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 94682 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 90750 перегляди
Актуальне
Папа Римський сказав Трампу, що сподівається, що під його керівництвом не буде "місця для ненависті"

Папа Римський сказав Трампу, що сподівається, що під його керівництвом не буде "місця для ненависті"

Київ • УНН

 • 24360 перегляди

Папа Франциск привітав Дональда Трампа з інавгурацією та висловив надію на відсутність ненависті в США під його керівництвом. Понтифік також висловив занепокоєння щодо планів масової депортації мігрантів.

Глава Католицької церкви Папа Франциск звернувся до нового президента США Дональда Трампа і висловив надію, що під його керівництвом в Сполучених Штатах "не буде місця ненависті, дискримінації або виключення". Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

З нагоди Вашої інавгурації як сорок сьомого президента Сполучених Штатів Америки я сердечно вітаю Вас і запевняю у своїх молитвах, що Всемогутній Бог дарує Вам мудрість, силу і захист при виконанні Ваших високих обов'язків

- сказав Папа. 

Також, він висловив надію, що під керівництвом Трампа "американський народ буде процвітати і завжди прагнути побудувати більш справедливе суспільство, в якому немає місця ненависті, дискримінації або виключенню".

У той же час, - продовжив він, - оскільки наше людство стикається з численними проблемами, не кажучи вже про лиха війни, я також прошу Бога направити ваші зусилля на сприяння миру і примирення між народами

Image

Нагадаємо 

Глава Католицької церкви Папа Франциск висловив серйозне занепокоєння щодо заяв Трампа про масштабну депортацію нелегальних мігрантів. Понтифік назвав можливі депортації гуманітарною катастрофою під час інтерв'ю італійським журналістам. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
papa-frantsyskПапа Франциск
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами