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Папа Римский сказал Трампу, что надеется, что под его руководством не будет «места для ненависти»

Киев  •  УНН

 • 2360 просмотра

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Папа Франциск поздравил Дональда Трампа с инаугурацией и выразил надежду на отсутствие ненависти в США под его руководством. Понтифик также выразил обеспокоенность относительно планов массовой депортации мигрантов.

Глава Католической церкви Папа Франциск обратился к новому президенту США Дональду Трампу и выразил надежду, что под его руководством в Соединенных Штатах «не будет места ненависти, дискриминации или исключению». Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По случаю Вашей инаугурации в качестве сорок седьмого президента Соединенных Штатов Америки я сердечно поздравляю Вас и заверяю в своих молитвах, что Всемогущий Бог дарует Вам мудрость, силу и защиту при исполнении Ваших высоких обязанностей

- сказал Папа. 

Также, он выразил надежду, что под руководством Трампа «американский народ будет процветать и всегда стремиться построить более справедливое общество, в котором нет места ненависти, дискриминации или исключению».

В то же время, - продолжил он, - поскольку наше человечество сталкивается с многочисленными проблемами, не говоря уже о бедствиях войны, я также прошу Бога направить ваши усилия на содействие миру и примирению между народами

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Напомним 

Глава Католической церкви Папа Франциск выразил серьезное беспокойство относительно заявлений Трампа о масштабной депортации нелегальных мигрантов. Понтифик назвал возможные депортации гуманитарной катастрофой во время интервью итальянским журналистам. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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