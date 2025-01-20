Папа Римский сказал Трампу, что надеется, что под его руководством не будет «места для ненависти»
Киев • УНН
Папа Франциск поздравил Дональда Трампа с инаугурацией и выразил надежду на отсутствие ненависти в США под его руководством. Понтифик также выразил обеспокоенность относительно планов массовой депортации мигрантов.
Глава Католической церкви Папа Франциск обратился к новому президенту США Дональду Трампу и выразил надежду, что под его руководством в Соединенных Штатах «не будет места ненависти, дискриминации или исключению». Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По случаю Вашей инаугурации в качестве сорок седьмого президента Соединенных Штатов Америки я сердечно поздравляю Вас и заверяю в своих молитвах, что Всемогущий Бог дарует Вам мудрость, силу и защиту при исполнении Ваших высоких обязанностей
Также, он выразил надежду, что под руководством Трампа «американский народ будет процветать и всегда стремиться построить более справедливое общество, в котором нет места ненависти, дискриминации или исключению».
В то же время, - продолжил он, - поскольку наше человечество сталкивается с многочисленными проблемами, не говоря уже о бедствиях войны, я также прошу Бога направить ваши усилия на содействие миру и примирению между народами
Напомним
Глава Католической церкви Папа Франциск выразил серьезное беспокойство относительно заявлений Трампа о масштабной депортации нелегальных мигрантов. Понтифик назвал возможные депортации гуманитарной катастрофой во время интервью итальянским журналистам.